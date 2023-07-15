Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Alasan Warung Makan Padang Bisa Menjamur

Cita Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |13:46 WIB
5 Alasan Warung Makan Padang Bisa Menjamur
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

ADA 5 alasan warung makan Padang bisa menjamur menarik untuk diketahui.

Pasalnya tempat makan ini selalu ada setiap kali bepergian ke berbagai daerah. Mulai dari pinggir jalan, kota-kota besar hingga masuk ke kompleks perumahan pun selalu ada.

Lantas sebenarnya apa yang membuat warung makan Padang ini mempu menjamur dimana-mana bahkan sampai ke pelosok nusantara? berikut adalah 5 alasannya dilansir dari berbagai sumber:

1. Budaya Merantau

Masakan

Masyarakat Padang atau Minang asli yang gemar merantau hal ini menciptakan tradisi membuka usaha makanan.

Persebaran inilah yang tak jarang membuat masyarakat Minang kemudian mendirikan warung makan padangnya sendiri di tanah perantauan.

Halaman:
1 2 3
      
