HOME WOMEN FOOD

Tak Cuma Ragam Makanan, Suhu Saat Menyantap Juga Berpengaruh pada Kesehatan Anak Loh

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |13:03 WIB
Tak Cuma Ragam Makanan, Suhu Saat Menyantap Juga Berpengaruh pada Kesehatan Anak Loh
Ilustrasi Makanan Panas. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

MUSIM pancaroba yang tengah terjadi belakangan ini membuat anak-anak lebih mudah sakit. Ternyata bukan hanya cuaca saja loh yang berpengaruh pada kesehatan anak-anak kita, tapi juga makanan.

Tentu, kita sudah mengetahui bahwa makanan sehat yang dikonsumsi anak akan menambah imunitas mereka, sehingga mereka tidak mudah terserang penyakit. Tapi bukan hanya jenis makanan, tapi juga suhu makanan juga sangat berpengaruh loh.

Dokter spesialis gizi klinik RS Mitra Keluarga Kemayoran dr Luciana Sutanto mengatakan suhu makanan dapat berpengaruh pada kesehatan yang dalam menjaga kestablian suhu tubuh di tengah musim pancaroba.

“Suhu makanan berpengaruh pada kesehatan, misalnya makanan hangat yang dikonsumsi pada saat suhu udara yang sedang dingin akan membantu menjaga kestabilan suhu tubuh,” tulis Luciana seperti dilansir dari Antara.

Dokter yang menamatkan S2 ilmu gizi di Universitas Indonesia itu mengatakan perubahan cuaca yang tidak menentu dan debu dapat memengaruhi keadaan fisik anak. Maka itu perlu menjaga metabolisme tubuh agar tetap berjalan normal.

Cara menjaga metabolisme tubuh, Luciana mengatakan anak harus diberikan makanan sesuai kebutuhan gizinya baik kalori maupun zat gizi makro dan mikro. Hal itu dapat membuat metabolisme tubuh berjalan normal untuk menjaga tubuh tetap dalam kondisi baik.

“Misalnya pada suhu udara menjadi dingin, maka tubuh akan berusaha menghangatkan tubuh sendiri untuk menjaga metabolisme tetap normal. Metabolisme tubuh akan berlangsung normal pada suhu tubuh yang normal,” kata dia.

Halaman:
1 2
      
