HOME WOMEN FOOD

Tak Sengaja Menelan Rambut di Makanan, Berbahayakah?

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |16:01 WIB
Tak Sengaja Menelan Rambut di Makanan, Berbahayakah?
Ilustrasi Ada Rambut di Makanan. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

PERNAHKAH Anda menemukan rambut saat sedang makan? Rambut di dalam sebuah masakan memang biasa terjadi, terutama jika masakan tersebut dimasak oleh perempuan.

Lantas, apakah menelan rambut secara tidak sengaja bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita? Tentu saja ini menjadi kekhawatiran, mengingat rambut adalah benda asing yang tidak seharusnya dimakan.

Meski demikian, profesor departemen nutrisi, makanan dan pengemasan di Clemson University, Clemson, South Carolinia, Angela M. Fraser, PhD menyebut rambut dalam makanan atau bahkan secara tidak sengaja memakannya termasuk dalam spektrum hal-hal yang sebenarnya bukan masalah besar.

Dia mengatakan, sebenarnya ada beberapa jenis bahaya utama yang dapat muncul dalam makanan antara lain bakteri, bahan kimia seperti bahan pembersih yang masuk ke dalam makanan secara tidak sengaja atau sengaja.

Bahaya biologis dan kimia, sambung dia seperti dilansir Antara dari Livestrong, mengaktifkan reaksi sistem kekebalan dan dapat menyebabkan penyakit. Bakteri seperti salmonella pada ayam yang kurang matang, misalnya, bisa membuat seseorang keracunan makanan.

1 2
      
Telusuri berita women lainnya
