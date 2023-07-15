Resep Steak Tempe Saus Lada Hitam, Super Empuk dan Enak!

SUDAH punya ide resep masakan untuk akhir pekan ini? Kalau masih bingung, resep berikut ini bisa jadi pilihan Anda.

Rekomendasi menu lezat untuk akhir pekan kali ini, steak tempe. Ditambah dengan saus lada hitam, steak tempe dijamin makin sedap.

Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut resep steak tempe saus lada hitam yang dikutip dari Instagram @yoanitasavit, Sabtu (15/7/2023).

Bahan Steak Tempe :

400gr tempe

100gr ayam giling

5 sdm tepung terigu

3 sdm kecap manis

2 sdm saus tiram

1/2 sdt garam