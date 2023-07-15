Potret Wika Salim Pamer Pose Ngangkang Bikin Salfok, Netizen: Melemahkan Imanku

PEDANGDUT cantik Wika Salim rasanya tak pernah lepas dari sorotan. Selain saat perform di atas panggung, gaya penampilan Wika Salim juga kerap disorot.

Salah satunya saat pedangdut asal Bogor tersebut saat berlibur. Belum lama ini, Wika Salim menikmati liburan di Hong Kong. Momen liburannya tersebut dia bagikan lewat unggahan foto di Instagram pribadinya.

Wika Salim mengunjungi salah satu destinasi yang populer didatangi turis, Hong Kong Times Square. Dalam foto tersebut, Wika berpose ala menyeberang jalan di zebra cross yang ramai kerumunan orang.

Tak hanya pose nyebrang jalan, gaya Wika Salim juga mencuri perhatian netizen. Perempuan berusia 31 tahun tersebut tampil stylish dan seksi.

Wika mengenakan outfit atasan berupa tanktop berwarna putih. Tanktop ketat mengekspos lekuk tubuh Wika Salim sehingga kesan seksi langsung terpancar dari penampilannya.

Tak sampai di situ, Wika Salim juga memadukan tanktop ketat dengan rok mini denim. Paha mulus yang terekspos menambah kesan seksi gaya janda cantik satu ini.

Sementara itu, Wika Salim juga memakai beberapa aksesoris untuk menunjang gayanya. Dia memakai kacamata hitam dan topi yang keren, terlihat pula jam tangan melingkar di pergelangan tangannya.

Wika Salim melengkapi Outfit of The Day (OOTD)-nya dengan sling bag berwarna pink. Gaya kekasih Max Adam tersebut jadi semakin terlihat modis.