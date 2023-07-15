Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Berjemur, Awkarin Pamer Pose Hot Pakai Bikini Bikin Gagal Fokus!

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |00:06 WIB
Berjemur, Awkarin Pamer Pose Hot Pakai Bikini Bikin Gagal Fokus!
Awkarin (Foto: Instagram/@narinkovilda)
A
A
A

AWKARIN belum lama ini berlibur ke Filipina dengan naik cruise (Kapal Pesiar). Selain keseruan liburan, penampilan selebgram cantik bernama lengkap Karin Novilda tersebut tak lepas dari sorotan.

Ini karena Awkarin membagikan foto-foto penampilannya yang seksi di Instagram pribadinya, @narinkovilda. Salah satunya, Awkarin membagikan momen santai berjemur di kapal pesiar mewah tersebut.

Awkarin

Awkarin berpose tiduran manja membiarkan tubuhnya yang berbalut bikini biru-putih motif tie dye terpapar sinar matahari. Body goals yang terpampang nyata membuat penampilannya Awkarin terlihat begitu seksi.

Dia menatap kamera sembari tersenyum manis. Tak hanya seksi dengan balutan bikini two piece, pesona kecantikan Awkarin pun menjadi semakin terpancar dengan senyuman manisnya.

Unggahan foto Awkarin tampil cantik dan seksi mengenakan bikini inipun langsung mengundang cuitan dari netizen di kolom komentar. Hampir sebagian besar dari netizen dibuat gagal fokus karena body goals seksi Awkarin dalam balutan bikini. 

"Ayo ngapain hpnya diputerr terus dizoom-zoom," komen @syuk***

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/612/2972539/potret-awkarin-seksi-berjemur-dengan-bikini-netizen-makin-cantik-no-debat-PspcusytKx.jpg
Potret Awkarin Seksi Berjemur dengan Bikini, Netizen: Makin Cantik No Debat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/08/194/2897229/5-inspirasi-gaya-ala-awkarin-tampil-lebih-modis-XTQJV7xvuz.jpg
5 Inspirasi Gaya ala Awkarin, Tampil Lebih Modis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/612/2897600/ootd-awkarin-dengan-kemeja-oversized-dan-celana-pendek-netizen-semua-diborong-mT8I5I2lN3.jpg
OOTD Awkarin dengan Kemeja Oversized dan Celana Pendek, Netizen: Semua Diborong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/194/2874833/5-potret-awkarin-padukan-kain-khas-indonesia-cantiknya-khas-perempuan-indonesia-kDI8Tced3l.jpg
5 Potret Awkarin Padukan Kain Khas Indonesia, Cantiknya Khas Perempuan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/194/2867539/awkarin-pamer-body-goals-penuh-tato-benar-benar-female-alpha-uf3mMnNwOn.jpg
Awkarin Pamer Body Goals Penuh Tato, Benar-Benar Female Alpha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/194/2865102/awkarin-pose-hot-pakai-bikini-putih-pamer-perut-gembil-sebelum-sedot-lemak-G7MPJjwPVI.jpg
Awkarin Pose Hot Pakai Bikini Putih, Pamer Perut Gembil Sebelum Sedot Lemak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement