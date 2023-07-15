Berjemur, Awkarin Pamer Pose Hot Pakai Bikini Bikin Gagal Fokus!

AWKARIN belum lama ini berlibur ke Filipina dengan naik cruise (Kapal Pesiar). Selain keseruan liburan, penampilan selebgram cantik bernama lengkap Karin Novilda tersebut tak lepas dari sorotan.

Ini karena Awkarin membagikan foto-foto penampilannya yang seksi di Instagram pribadinya, @narinkovilda. Salah satunya, Awkarin membagikan momen santai berjemur di kapal pesiar mewah tersebut.

Awkarin berpose tiduran manja membiarkan tubuhnya yang berbalut bikini biru-putih motif tie dye terpapar sinar matahari. Body goals yang terpampang nyata membuat penampilannya Awkarin terlihat begitu seksi.

Dia menatap kamera sembari tersenyum manis. Tak hanya seksi dengan balutan bikini two piece, pesona kecantikan Awkarin pun menjadi semakin terpancar dengan senyuman manisnya.

Unggahan foto Awkarin tampil cantik dan seksi mengenakan bikini inipun langsung mengundang cuitan dari netizen di kolom komentar. Hampir sebagian besar dari netizen dibuat gagal fokus karena body goals seksi Awkarin dalam balutan bikini.

"Ayo ngapain hpnya diputerr terus dizoom-zoom," komen @syuk***