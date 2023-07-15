Ketika para Model Cilik Berlenggok Lincah di Runway Jogja Fashion Trend 2023, Gemas Banget!

RUNWAY Jogja Fashion Trend tampak berbeda pada Rabu sore, 12 Juli 2023. Sederet model cilik berlenggok lincah mempresentasikan koleksi terbaru desainer.

Tepuk tangan serta gelak tawa pecah selama runway Kids Fashion Show by Asmat Pro. Anak-anak kecil ini bukan hanya menghibur, tapi juga membanggakan, karena kualitas jalan mereka beberapa ada yang sudah cukup baik.

Misalnya saja satu model cilik yang jalan untuk koleksi Batik Bocah. Perempuan belia itu sudah mahir berlenggak-lenggok di runway. Bahkan, posenya patut diacungi jempol. Pro banget!

Di sisi lain, ada juga penampilan model cilik yang usianya masih sangat belia, mungkin sekitar 5-6 tahun. Mereka mempresentasikan koleksi dengan gaya masing-masing yang tentunya menggemaskan.

Momen seru yang disorot MNC Portal adalah ketika ada model masih kecil jalan sangat perlahan di runway. Meski begitu, matanya tajam ke depan, tidak ada keraguan. Keluguan mereka benar-benar tambahan 'taste' yang menarik dilihat.

Kids Fashion Show by Asmat Pro di Jogja Fashion Trend menampilkan 8 desainer. Koleksi yang dihadirkan pun sangat beragam, mulai dari dress pesta hingga casual outfit.

Bahkan, beberapa desainer coba memodernisasi batik dan wastra Nusantara. Tujuannya tentu saja untuk memperkenalkan budaya Indonesia pada generasi sangat muda, sehingga wastra tetap lestari.

MNC Portal coba mewawancarai salah satu desainer di gelaran ini. Adalah Dewi Kartika Sari dari jenama Miss Girl.

Dewi sendiri adalah desainer muda yang kini masih berstatus mahasiswi di Akademi Kesejahteraan Sosial AKK Yogyakarta. Dia bercerita kalau keterlibatannya di event JFT ini adalah lanjutan dari senior-senior sebelumnya.

Tentu ada rasa bangga bisa menjadi bagian dari salah satu pekan mode bergengsi di Yogyakarta ini. "Bangga banget, senang," ceritanya saat diwawancarai usai fashion show di Pakuwon Mall Jogja, lokasi diselenggarakannya Jogja Fashion Trend.

"Aku bawa satu koleksi untuk Miss Girl. Tapi, kalau total koleksi Miss Girl untuk JFT ini ada 16 desainer dan masing-masing bawa satu koleksi," tuturnya.