HOME WOMEN FASHION

Aura Kasih Tampil Hot Pakai Bikini Bareng Anak, Netizen Berebut Jadi Ayah Online

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |21:01 WIB
Aura Kasih Tampil Hot Pakai Bikini Bareng Anak, Netizen Berebut Jadi Ayah Online
Aura Kasih. (Foto: Instagram)
A
A
A

AURA Kasih memang kerap mencuri perhatian netizen dengan penampilannya. Meski telah memiliki satu anak, Aura Kasih terkenal memiliki body goals yang tak kalah dari para gadis belia.

Tak heran, ia dijuluki sebagai hot mom. Apalagi, melalui akun Instagramnya, ia kerap tebar pesona dengan berbagai outfit nan seksi. Seperti pada penampilannya baru-baru ini saat bermain di pantai dengan anak perempuan semata wayangnya, Arabella Amaral.

Aura Kasih tampak mengunggah beberapa potret seksi dirinya saat bermain di pantai dalam balutan bikini. Penasaran seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @aurakasih.

Pamer body goals

Aura Kasih

Dalam potret ini, Aura Kasih tampak menikmati angin sepoi-sepoi di pinggir pantai yang memiliki pasir putih itu. Meski berpose dari belakang, body seksinya tampak begitu terekspos. Aura Kasih tampak memadukan atasan bra hitam dengan bawahan kain tipis yang memiliki detail belahan paha tinggi.

Berendam di pantai

Aura Kasih

Aura Kasih juga tampak mengajak sang anak untuk berendam di pantai yang airnya tampak jernih dan segar itu. Ia tampak menggandeng Arabella yang terlihat asyik bermain air itu.

Mom and daughter goals!

Aura Kasih

Aura Kasih tampak tak melepaskan genggaman tangan sang anak. Mereka tampak kembali memamerkan potret kebersamaan mereka di pantai nan eksotis itu. Tak heran, mereka kerap dijuluki sebagai mom and daughter goals karena kekompakkan mereka di setiap kesempatan.

