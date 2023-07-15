Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Trik Tampil dengan dengan Denim agar Stylish dan Tak Monoton

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |19:03 WIB
5 Trik Tampil dengan dengan Denim agar Stylish dan Tak Monoton
Tips Tampilan Denim. (Foto: Jiniso)
A
A
A

TREN fashion yang terjadi saat ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan tren masa lalu yang kembali populer atau sebaliknya. Fashion yang dianggap jadul hari ini bisa saja akan menjadi kekinian dalam dua tahun lagi.

Salah satunya adalah gaya berpakaian denim-on-denim yang dulu sempat hits, saat ini kembali happening. Denim sendiri sebuah pakaian yang timeless sehingga mudah dipadu padankan dengan outfit lain. Selain sangat mudah dipadupadankan, denim juga membuat tampilan terlihat lebih simpel dan atraktif.

Nah, agar gaya fashion denim-on-denim tidak terlihat membosankan, berikut beberapa tips padu padan yang dapat menginspirasi dalam menciptakan gaya yang unik dan stylish, seperti dikutip dari keterangan resmi Jiniso.

Street Style

Denim

Kamu bisa bergaya denim-on-denim ala street style dengan memadukan jaket denim bergaya crop top dan celana jeans berpotongan longgar seperti boyfriend jeans. Gunakan inner dengan warna yang senada dengan sepatu agar tampilan kamu terlihat stunning.

Feminin looks

Denim

Jika bosan dengan gaya boyish, kamu juga bisa mencoba berpenampilan lebih girly dan feminim dengan memadukan jaket denim oversize dan long skirt atau rok berbahan denim.

Kombinasi ini akan memberikan kesan yang menawan dan elegan. Kamu bisa menggunakan Jiniso high waist rok seventy jeans dan ripped jaket jeans oversize bernuansa klasik yang akan bikin kamu kelihatan beda, feminim, kece tapi tetap nyaman. Bahkan, tinggal menambahkan sedikit aksesoris seperti kacamata hitam dan anting juga bisa nambah penampilan kamu semakin maksimal!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/194/3178508/highend-0drV_large.jpg
HighEnd Hadirkan 'Luxe Trip: Fashionably Bandung', Perpaduan Gaya, Persahabatan dan Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/194/3157946/fashion-DugJ_large.jpg
IN2MOTIONFEST 2025, Langkah Indonesia Kuasai Fashion Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/194/3153712/viral_gaun_couture_unik_dan_nyeleneh_dengan_detail_jantung_berdetak_bikin_netizen_bingung-2Iy5_large.jpg
Viral Gaun Couture Unik dan Nyeleneh dengan Detail Jantung Berdetak, Bikin Netizen Bingung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/194/3150863/apa_itu_kemeja_wispie_outfit_yang_lagi_tren_dipakai_netizen_hingga_gen_z-Ww4C_large.jpg
Apa Itu Kemeja Wispie? Outfit yang Lagi Tren Dipakai Netizen hingga Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/194/3093009/joe_jonas_tampil_dengan_gaya_era_1970an_di_british_fashion_awards-x8XI_large.jpg
Joe Jonas Tampil dengan Gaya Era 1970an di British Fashion Awards
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/194/3059244/koleksi_musim_dingin_uniqlo-4Lsx_large.jpg
Inspirasi Busana Musim Dingin yang Cocok Dipakai di Iklim Tropis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement