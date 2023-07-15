5 Trik Tampil dengan dengan Denim agar Stylish dan Tak Monoton

TREN fashion yang terjadi saat ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan tren masa lalu yang kembali populer atau sebaliknya. Fashion yang dianggap jadul hari ini bisa saja akan menjadi kekinian dalam dua tahun lagi.

Salah satunya adalah gaya berpakaian denim-on-denim yang dulu sempat hits, saat ini kembali happening. Denim sendiri sebuah pakaian yang timeless sehingga mudah dipadu padankan dengan outfit lain. Selain sangat mudah dipadupadankan, denim juga membuat tampilan terlihat lebih simpel dan atraktif.

Nah, agar gaya fashion denim-on-denim tidak terlihat membosankan, berikut beberapa tips padu padan yang dapat menginspirasi dalam menciptakan gaya yang unik dan stylish, seperti dikutip dari keterangan resmi Jiniso.

Street Style

Kamu bisa bergaya denim-on-denim ala street style dengan memadukan jaket denim bergaya crop top dan celana jeans berpotongan longgar seperti boyfriend jeans. Gunakan inner dengan warna yang senada dengan sepatu agar tampilan kamu terlihat stunning.

Feminin looks

Jika bosan dengan gaya boyish, kamu juga bisa mencoba berpenampilan lebih girly dan feminim dengan memadukan jaket denim oversize dan long skirt atau rok berbahan denim.

Kombinasi ini akan memberikan kesan yang menawan dan elegan. Kamu bisa menggunakan Jiniso high waist rok seventy jeans dan ripped jaket jeans oversize bernuansa klasik yang akan bikin kamu kelihatan beda, feminim, kece tapi tetap nyaman. Bahkan, tinggal menambahkan sedikit aksesoris seperti kacamata hitam dan anting juga bisa nambah penampilan kamu semakin maksimal!