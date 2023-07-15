Jogja Fashion Trend 2023, Ini 5 Inspirasi Gaya Edgy dengan Wastra Nusantara

KAIN tradisional atau wastra nusantara nenabg sarat akan makna budaya nusantara. Masing-masingnya memiliki ciri khas yang dapat dibedakan dari simbol hingga material yang digunakan.

Biasanya, wastra Nusantara tidak dibuat dengan mesin dan tersebar di seluruh nusantara. Meski demikian, bukan berarti desain yang dihasil kuno dan tidak kekinian.

Wastra Nusantara terus berevolusi, meski nilai di dalamnya tidak pernah berkurang sama sekali. Gak heran semakin banyak anak muda bangga mengenakan kain khas Indonesia.

Di runway Jogja Fashion Trend 2023, banyak desainer yang memodernisasikan wastra Nusantara. Tak sedikit juga item fashion yang tercipta bergaya edgy, cocok untuk gen Z.

Nah, di artikel ini MNC Portal akan memperlihatkan pada Anda 5 edgy looks dengan wastra Nusantara di runway Jogja Fashion Trend 2023. Penasaran?

Wening Angga

Di koleksi Wening Angga ini, Anda bisa lihat sentuhan edgy-looks ada di permainan layering dan tekstur. Aksesori penunjang seperti boots dan kacamata gaya menambah kuat kesan street-wear.

Untuk wastra, koleksi ini mengandalkan batik sebagai daya tarik. Tampilan seperti ini bisa banget jadi referensi gaya hangout bareng teman-teman. Cool!

Lia Mustafa

Gaya edgy-retro bernuansa rock and roll dari Lia Mustafa ini mengandalkan beberapa wastra Nusantara dalam satu look. Bisa dilihat, ada tenun yang dikombinasikan dengan batik pada structure crop top, kemudian lurik Yogyakarta di strips celana, pun patch batik yang menawan.

Metanoia

Jenama hasil kolaborasi Andraealana X Sang Wanodya X Devi Muhammad ini memperlihatkan look androgini yang cukup menarik. Tampilan pria dengan gaya feminin tersaji apik menggunakan wastra Nusantara.

Kalau dilihat, songket ungu di look ini tampak sangat standout karena basic putih. Permainan tulle sebagai aksen top memberi kesan klasik sekaligus centil.