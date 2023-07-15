Gaya Hot Rachel Vennya di Pantai Bikin Resah, Netizen: Janda Satu Ini Emang Beda!

RACHEL Vennya seperti tak pernah lepas dari sorotan belakangan ini. Ini lantaran penampilan Rachel Vennya yang makin berani tampil seksi.

Tak heran penampilan janda Niko Al Hakim alias Okin ini kerap menuai sorotan. Termasuk unggahan foto terbaru ibu dua anak tersebut di Instagram pribadinya.

Kekasih Salim Nauderer tersebut membagikan momen dirinya jalan-jalan di pantai. Rachel Vennya mengenakan cardigan lengan panjang hijau sage yang dipadukan dengan rok warna senada.

Kesan seksi langsung terasa dengan pemakaian cardigan yang terbuka. Cardigan tersebut mengekspos leher hingga belahan dada Rachel yang berpose tanpa melihat kamera.