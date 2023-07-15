7 Potret Hot Bella Bonita, Pantas Denny Caknan Sudah 16 Kali Keramas!

USAI menikah, Denny Caknan dan Bella Bonita belum juga lepas dari sorotan. Terbaru, Denny Caknan blakblakan tentang urusan ranjangnya.

Ketika manggung di Prambanan Jazz baru-baru ini, Denny Caknan membuat penonton riuh karena guyonannya tentang pengantin baru. Mulanya, ia minta izin dulu untuk minum.

"Minum dulu, ngos-ngosan aku," ujar Denny, dikutip dari unggahan akun TikTok @livekalimantanborneo2023, Kamis (13/7/2023).

"Maklum, pengantin baru. Aku sudah keramas 16 kali ini," ujar Denny dalam bahasa Jawa.

Cuplikan video itu menuai beragam komentar netizen. Banyak yang terhibur dengan candaan pria asal Ngawi, Jawa Tengah tersebut.

Terlepas dari itu, Bella Bonita istri Denny Caknan memang tak hanya cantik. Bella Bonita juga memiliki gaya yang seksi.

Berikut potret hot Bella Bonita yang dirangkum dari Instagram pribadinya, Sabtu (15/7/2023).

1. Pose pakai tanktop





Potret pertama, Bella Bonita mengenakan tanktop hitam model tali tipis yang memberi kesan seksi. Dia memadukannya dengan celana panjang warna senada.

Selain itu, Bella juga memakai topi berwarna hitam yang kece. Untuk melengkapi OOTD-nya, Bella memakai kacamata kece yang membuatnya terlihat semakin modis.

2. Pose menguncir rambut

Kalau yang satu ini, Bella memamerkan senyum manisnya sembari berpose ala menguncir rambut. Dia mengenakan outfit halter top tanpa lengan motif garis putih dan biru muda yang kece.

3. Seksi saat pose duduk

Berikutnya ada gaya Bella Bonita yang stylish dan seksi berpose duduk di kuris. Dia mengenakan outfit turtle neck sweater dengan aksen cut-out di sisi kiri. Bahu mulus yang terkespos memberi kesan seksi penampilannya kali ini.

Selain itu, Bella memadukan outfit atasannya tersebut dengan memakai rok mini denim. Tak hanya memperlihatkan kaki jenjang, paha mulus yang terekspos membuat Bella semakin seksi.

4. Foto selfie di pinggir kolam renang





Bella Bonita berfoto selfie di pinggir kolam renang. Dia mengenakan dress pink model tali tipis dengan potongan belahan dada rendah yang memberi kesan seksi. Selain itu, gayanya juga semakin modis dengan memakai kacamata hitam.

Tak hanya itu, Bella Bonita juga tampak memesona dengan rambut panjang digerai. Kulit mulus dan glowing membuat pesonanya kian tak terbantahkan!