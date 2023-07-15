6 Potret Lawas Happy Asmara Sebelum Terkenal, Si Ratu Ambyar Bikin Pangling!

NAMA pendangdut cantik Happy Asmara sedang menjadi sorotan. Dia ikut menjadi perbincangan usai sang mantan kekasih, Denny Caknan menikah dengan Bella Bonita.

Netizen menjadi membanding-bandingkan kecantikan Happy Asmara dengan Bella Bonita yang kini berstatus istri Denny Caknan. Banyak netizen menilai Happy Asmara kalah cantik dibanding Bella Bonita.

Namun, sebagian kalangan netizen lain menyebut Happy Asmara yang lebih cantik. Penampilan Happy Asmara memang semakin glowing di usianya baru saja genap 24 tahun pada 10 Juli kemarin.

Namun, bagaimana ya potret lawas Happy Asmara yang dijuluki Ratu Ambyar sebelum terkenal seperti sekarang? Ternyata wajah Happy sudah cantik dan ayu sedari dulu. Berikut Okezone rangkumkan untuk Anda dirangkum dari Instagram pribadinya, Sabtu (15/7/2023).

1. Tampil dengan dress hitam





Pertama ada potret Happy Asmara saat manggung pada Desember tahun 2015. Happy tampak cantik mengenakan dress hitam dengan rambut panjang digerai.

2. Tampil manis





Berikutnya ada potret lawas Happy Asmara di tahun 2016. Dia mengenakan long dress putih dengan rambut yang lebih panjang dari sebelumnya. Tampilannya juga semakin manis dengan memakai aksesoris bando di kepala.

3. Makin cantik





Selanjutnya ada potret lawas Happy Asmara di tahun 2018. Happy berfoto selfie di mobil memamerkan senyum manisnya. Selain manis, tampak juga Happy makin cantik dengan kulit mulusnya.