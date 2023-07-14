Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Hadiri Malam Puncak Abang None Seribu, Angela Tanoesoedibjo Ingin Wisatawan Banyak Berkunjung

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |23:09 WIB
Hadiri Malam Puncak Abang None Seribu, Angela Tanoesoedibjo Ingin Wisatawan Banyak Berkunjung
Angela Tanoesoedibjo Hadiri Abnone Seribu 2023. (Foto: MNC)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo turut hadir pada malam puncak Abang None Seribu 2023 yang diselenggarakan di Pulau Pramuka. Angela membuka acara dengan penabuhan drum serta menjelaskan kondisi Kepulauan Seribu yang ternyata semakin berkembang.

Dari ucapan Angela Tanoesoedibjo, dirinya salut meihat Kepulauan Seri semakin inovatif dengan menghadirkan sejumlah fasilitas dan hiburan menarik. Bukan tidak mungkin, hal ini mampu menarik minat lebih banyak wisatawan.

"Saya melihat data pengembangan pariwisa lebih inovatif di kepulauan seribu. Ada konsep konsep baru seperti beach club, glamping. Saya yakin ini bisa jadi pemantik investasi lainnya di kepulauan seribu pengembangan pariwisata," kata Angela Tanoesoedibjo dalam sambutannya di Abnon Seribu 2023, Pulau Pramuka, Jumat (14/7/2023).

Menurut Wamen Kemenparekraf itu, pasca-pandemi Covid-19 ada tren liburan di kalangan masyarakat. Mendapat waktu liburan hanya satu atau dua hari saja, banyak masyarakat yang tergiur untuk liburan. Hal ini bukan hanya berlaku bagi warga lokal saja, melainkan para turis yang melancong ke Indonesia.

"Kita melihat tren yang positif, masyarakat ingin berwisata, ada libur seidkit langsung ingin wisata. kepulauan seribu sendiri pastinya sangat stretagis untuk menjadi lokasi pariwisa warga Jakarta dan sekitarnya, saya melihat ini stratgis sekali untuk wisatwaan mancanegara," lanjut Angela.

Mengingat banyaknya wisawatan yang menaruh minat pada Kepulauan Seribu, Angela Tanoesoedibjo ingin semakin bergerak memakmurkan sektor perekonomian warga sekitar, termasuk nelayan. Untuk itu, Angela mengatakan nelayan pun perlu diberikan pelatihan khusus sehingga hasil tangkapannya maksimal dan mampu bekerja sama dengan sektor kuline maupin pariwisata seperto restoran atau resort.

"60 persen dari warga adalah nelayan, ini kesempatan yang baik bagaimana hasil perikanan itu bisa mendukung hotel, tempat makan, resort dan seterusnya. ini perlu kita berikan pelatihan agar masyarakat lokal untuk scaling up sehingga ada konsistensi dan kualitas yang cukup," jelas Angela Tanoesoedibjo.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/612/3071640/wamenparekraf_angela_tanoesoedibjo-0Dh7_large.JPG
Wamenparekraf Pastikan Kesiapan Surakarta Gelar Upacara Pembukaan Peparnas 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/612/3014917/wamenparekraf-angela-tanoesoedibjo-harap-miss-indonesia-2024-aktif-promosikan-keindahan-pariwisata-indonesia-xWgJlNPGtX.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Harap Miss Indonesia 2024 Aktif Promosikan Keindahan Pariwisata Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/194/2970146/nyoblos-di-menteng-angela-tanoesoedibjo-pilih-ootd-serba-putih-fMMIhi9aNg.jpg
Nyoblos di Menteng, Angela Tanoesoedibjo Pilih OOTD Serba Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/298/2969274/potret-wamenparekraf-angela-icip-kopi-racikan-barista-surabaya-dwWmH14AgQ.jpg
Potret Wamenparekraf Angela Icip Kopi Racikan Barista Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/194/2945863/penampilan-angela-tanoesoedibjo-di-perayaan-natal-nasional-2023-modis-dengan-batik-sawunggaling-bergaya-kimono-PCczHPah7V.jpeg
Penampilan Angela Tanoesoedibjo di Perayaan Natal Nasional 2023, Modis Dengan Batik Sawunggaling Bergaya Kimono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/612/2893672/reaksi-chef-arnold-bertemu-miss-indonesia-di-istana-berbatik-cls8ActvXe.jpg
Reaksi Chef Arnold Bertemu Miss Indonesia di Istana Berbatik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement