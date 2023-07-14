Hadiri Malam Puncak Abang None Seribu, Angela Tanoesoedibjo Ingin Wisatawan Banyak Berkunjung

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo turut hadir pada malam puncak Abang None Seribu 2023 yang diselenggarakan di Pulau Pramuka. Angela membuka acara dengan penabuhan drum serta menjelaskan kondisi Kepulauan Seribu yang ternyata semakin berkembang.

Dari ucapan Angela Tanoesoedibjo, dirinya salut meihat Kepulauan Seri semakin inovatif dengan menghadirkan sejumlah fasilitas dan hiburan menarik. Bukan tidak mungkin, hal ini mampu menarik minat lebih banyak wisatawan.

"Saya melihat data pengembangan pariwisa lebih inovatif di kepulauan seribu. Ada konsep konsep baru seperti beach club, glamping. Saya yakin ini bisa jadi pemantik investasi lainnya di kepulauan seribu pengembangan pariwisata," kata Angela Tanoesoedibjo dalam sambutannya di Abnon Seribu 2023, Pulau Pramuka, Jumat (14/7/2023).

Menurut Wamen Kemenparekraf itu, pasca-pandemi Covid-19 ada tren liburan di kalangan masyarakat. Mendapat waktu liburan hanya satu atau dua hari saja, banyak masyarakat yang tergiur untuk liburan. Hal ini bukan hanya berlaku bagi warga lokal saja, melainkan para turis yang melancong ke Indonesia.

"Kita melihat tren yang positif, masyarakat ingin berwisata, ada libur seidkit langsung ingin wisata. kepulauan seribu sendiri pastinya sangat stretagis untuk menjadi lokasi pariwisa warga Jakarta dan sekitarnya, saya melihat ini stratgis sekali untuk wisatwaan mancanegara," lanjut Angela.

Mengingat banyaknya wisawatan yang menaruh minat pada Kepulauan Seribu, Angela Tanoesoedibjo ingin semakin bergerak memakmurkan sektor perekonomian warga sekitar, termasuk nelayan. Untuk itu, Angela mengatakan nelayan pun perlu diberikan pelatihan khusus sehingga hasil tangkapannya maksimal dan mampu bekerja sama dengan sektor kuline maupin pariwisata seperto restoran atau resort.

"60 persen dari warga adalah nelayan, ini kesempatan yang baik bagaimana hasil perikanan itu bisa mendukung hotel, tempat makan, resort dan seterusnya. ini perlu kita berikan pelatihan agar masyarakat lokal untuk scaling up sehingga ada konsistensi dan kualitas yang cukup," jelas Angela Tanoesoedibjo.

