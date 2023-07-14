Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Tanda Zodiak Ini Rentan Dimanfaatkan di Tempat Kerja, Anda Termasuk?

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |23:00 WIB
4 Tanda Zodiak Ini Rentan Dimanfaatkan di Tempat Kerja, Anda Termasuk?
BEBERAPA zodiak dianugerahi ide-ide kreatif dan pemikiran yang brilian, sangat bermanfaat terutama di lingkungan tempat kerja.

Tapi sayangnya, karena empat zodiak ini punya karakter baik tersendiri masing-masing yang membuat ide brilian atau kerja kerasnya malah jadi dimanfaatkan bahkan bisa diabaikan begitu saja. Dilansir dari Pink Villa, Minggu (16/7/2023) inilah empat zodiak yang rentan dimanfaatkan di tempat kerja.

1. Capricorn: Punya sifat alami penyayang dan baik hati, akhirnya para pemilik zodiak ini rentan dimanfaatkan di tempat kerja bukan hanya oleh kolega, tapi bahkan oleh atasannya sendiri.

2. Taurus: Para Taurus adalah pribadi yang konsisten dan dapat diandalkan, di sisi lain, terkadang membuat kontribusinya jadi dianggap enteng dan remeh oleh orang-orang di tempat kerja, termasuk oleh atasan.

Halaman:
1 2 3
      
