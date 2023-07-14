Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Sering Dianggap Arogan, Aslinya Pemalu Loh!

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |20:00 WIB
4 Zodiak Sering Dianggap Arogan, Aslinya Pemalu Loh!
Ilustrasi, (Foto: Freepik)
A
A
A

KESAN pertama atau first impression melihat orang lain memang kerap kali keliru. Hanya melihat dari tampilan luar, terkadang sebagian orang langsung dicap sebagai orang arogan alias sombong.

Seperti empat pemilik tanda zodiak berikut ini, yang sering dianggap sebagai orang sombong padahal aslinya hanya pemalu dan merasa takut. Mengutip Pink Villa, Minggu (16/7/2023) simak yuk uraian singkatnya di bawah ini.

1. Leo: Orang asing mungkin sering menganggap para Leo sebagai orang galak dan misterius dengan sikap tegas. Mungkin itu sebabnya ketika seorang Leo menunjukkan sisi pemalu, orang mungkin menganggapnya sebagai sikap yang egois. Padahal orang-orang Leo hanya tidak berpartisipasi aktif dalam percakapan atau interaksi sosial jika tidak cocok untuk dirinya.

2. Aries: Punya sifat mandiri, orang-orang kadang menganggap si Aries yang enggan berbaur atau berinteraksi dalam lingkungan sosial sebagai tanda bahwa mereka adalah orang sombong atau menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Aslinya Aries hanya secara alami memang selalu tenang.

Halaman:
1 2
      
