Waspada! 3 Tanda Zodiak Ini Suka Kesal Lihat Pencapaian Orang Lain

KONTRAS dengan orang-orang yang tulus dan ikut bahagia melihat kesuksesan orang lain di sekitarnya. Perasaaan ini tak berlaku untuk para pemilik tanda zodiak berikut.

Ya, ditelisik dari karakter dan sifat alami yang dimiliki orang-orang berzodiak ini. Tiga tanda zodiak ini, punya tendensi suka kesal dan akhirnya iri jika melihat pencapaian orang lain. Jadi penasaran kan? Berikut paparannya, sebagaimana diwarta dari Your Tango, Minggu (16/7/2023)

1. Scorpio: Para pemilik zodiak satu ini bukan iri atau kesal melihat orang lain lebih makmur secara materi, alias lebih kaya dari dirinya. Tapi, lebih iri ke bakat yang dimiliki oleh orang lain. Itulah kenapa para Scorpio cenderung berusaha keras untuk jadi si paling unggul.

BACA JUGA: 5 Zodiak Paling Sulit Ungkapkan Perasaan ke Orang yang Disukai

2. Gemini: Punya tendensi selalu melihat ke atas dengan pencapaian atau kesuksesan yang diraih oleh orang lain, akhirnya para Gemini berpeluang bukan hanya iri tapi juga jadi kurang bersyukur atas apa yang sudah dimiliki.

3. Virgo: Dikenal punya karakter si paling perfeksionis, tak heran orang-orang Virgo punya kecenderungan kuat untuk bisa punya hidup paling sempurna. Begitu melihat ada yang lebih sempurna hidupnya, para Virgo jadi iri. Ditambah lagi dengan tampilan kesempurnaan di linimasa media sosial, makin membuat si Virgo kesal.

(Rizky Pradita Ananda)