Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

26 Persen Pekerja di Indonesia Alami Stres, Gara-gara Toxic Culture

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |22:30 WIB
26 Persen Pekerja di Indonesia Alami Stres, Gara-gara <i>Toxic</i> <i>Culture</i>
Pekerja di Indonesia alami stres, (Foto: Freepik)
A
A
A

STRES bisa dibilang jadi makanan sehari-hari para pekerja, terutama para pekerja di ibu kota. Bukan hanya isapan jempol semata, hal ini terbukti dari data yang ada.

Menurut Laporan Health on Demand 2023 oleh Mercer Marsh Benefits, menyebut lebih dari 20 persen pekerja di Indonesia menghadapi stres dalam kehidupan sehari-hari. Angka ini diperoleh melalui riset yang melibatkan belasan ribu karyawan.

Diketahui lebih lanjut, riset tersebut melibatkan 17.500 orang karyawan di 16 pasar global dengan sebanyak lebih dari 5.200 di antaranya berasal dari Asia. Laporan tersebut mengungkap, bahwa 26 persen pekerja di Indonesia melaporkan merasa stres dalam kehidupan sehari-hari. Namun menariknya, angka ini lebih rendah dari rata-rata di Asia yakni 44 persen.

Namun, hampir separuh, yakni 45 persen dari mereka yang pernah bekerja saat kondisi mental tidak sehat. Lantas apa penyebab para pekerja di Indonesia merasa stres?

 BACA JUGA:

Dijelaskan Wulan Gallacher, Managing Director Mercer Marsh Benefits Indonesia, berbagai hal memang memicu stres para pekerja. Mulai dari tekanan di tempat kerja, masalah leadership, hingga toxic culture.

“Kebanyakan stresnya itu karena work pressure. Misalnya, kerjaan banyak, kemudian leadership juga nggak bagus, nggak jelas arahan (kerjanya),” ujar Wulan saat ditemui awak media di Jakarta, baru-baru ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/612/3162291/stress-DZGb_large.jpg
Waspada! Terlalu Lama Main HP Bikin Stres hingga Gangguan Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/298/3155983/brokoli-0BWM_large.jpg
Ubi hingga Brokoli Bisa Atasi Stres Akibat Kesepian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/612/3152718/stress-WGzI_large.jpg
5 Kebiasaan Ini Ampuh Mengurangi Stres, Gen Z Merapat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/612/3152316/5_cara_kuno_yang_efektif_meredakan_stres_meditasi_hingga_jongkok-PVxR_large.jpg
5 Cara Kuno yang Efektif Meredakan Stres, Meditasi hingga Jongkok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/612/3148598/tips_menghadapi_burnout_ala_ersya_aurelia_ambil_day_off_sebulan-IWR7_large.jpg
Tips Menghadapi Burnout ala Ersya Aurelia, Ambil Day Off Sebulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012893/danilla-riyadi-punya-cara-unik-hilangkan-stres-begini-caranya-24Zbw4rlKe.jpg
Danilla Riyadi Punya Cara Unik Hilangkan Stres, Begini Caranya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement