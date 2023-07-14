Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Aksi Gemas Cipung Belajar Sholat dan Lipat Sajadah, Netizen: Siap Jadi Imam!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |17:30 WIB
Aksi Gemas Cipung Belajar Sholat dan Lipat Sajadah, Netizen: Siap Jadi Imam!
Rayyanza Malik Ahmad, (Foto: Instagram)
A
A
A

RAYYANZA Malik Ahmad alias Cipung lagi-lagi sukses membuat netizen gemas dengan tingkahnya yang lucu dan bikin kagum.

Di usia belum genap 2 tahun, anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini sudah mahir melakukan banyak hal. Bukan hanya pandai berbicara, mengucapkan kata dan berkomunikasi dengan orang lain, baru-baru ini Cipung sudah bisa melakukan gerakan sholat.

Kepintaran Cipung ini terlihat lewat video yang diunggah sang pengasuh, Sus Rini di akun Instagram pribadinya, @riniperdiyanti,

“Masya Allah Tabarakallah semoga sampe besar lihat sajadah ingat sholat dan selalu mendoakan Mama dan Papa dan keluarga,” tulis Sus Rini, sebagai keterangan video, dikutip Jumat, (14/7/2023).

Dalam video tersebut, Cipung tampak antusias mempraktekan gerakan sholat, dipandu oleh Sus Rini. Adik kandung Rafathar Ahmad yang terlihat mengenakan kaus hitam dan celana pendek berwarna putih, tampak melakukan gerakan sujud di atas sajadah berwarna hitam.

“Allahuakbar,” ujar Sus Rini yang menuntun Cipung untuk mengganti gerakan solatnya.

Namun, bukannya mengganti gerakan sholatnya, Cipung justru betah berlama-lama dengan posisi sujud. Sesaat kemudian, Cipung mulai mengganti gerakannya dari sujud menjadi duduk di antara dua sujud. Meski sempat tidak fokus dengan barang yang ada di sekitarnya, Cipung kembali fokus melakukan gerakan sholat yang selanjutnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
