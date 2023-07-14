Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Alasan Kenapa Undur-Undur Jalannya Mundur dan Suka Bikin Lubang

Cita Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |14:31 WIB
Ini Alasan Kenapa Undur-Undur Jalannya Mundur dan Suka Bikin Lubang
Undur-Undur (Foto: Busy)
A
A
A

ADA alasan kenapa undur-undur jalannya mundur dan suka bikin lubang menarik dikulik. Adapun ini merupakan jenis hewan bagian dari famili Myrmeleontidae.

Dengan lebih dari 2000 spesies,  serangga ini tinggal daerah berpasir dan bersuhu hangat. Indonesia termasuk wilayah favorit undur-undur untuk tinggi terutama pada musim kemarau.

Dilansir berbagai sumber, kenapa undur-undur jalannya mundur dan suka bikin lubang ini dikarenakan perilaku serangga yang unik. Sebab, mereka berjalan mundur saat membuat lubang jebakan di tanah.

Adapun, morfologi kaki yang memungkinkan tubuhnya untuk bergerak mundur. Pergerakannya adalah cara serangga ini membenamkan tubuhnya kedalam tanah untuk membuat lubang.

Ujung runcing abdomen pada undur-undur memudahkan hewan untuk membenamkan dirinya. Dengan begitu mereka dapat bersembunyi dari predator berbahaya lalu bisa menyimpan energi.

Selain sebagai rumah, lubang tempat tinggalnya juga berguna sebagai perangkap serangga lain seperti semut untuk menjadi santapan lezat.

