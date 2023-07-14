Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Taurus sampai Virgo, 4 Zodiak Cerdas Bikin Budget Keuangan

Pradita Ananda , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |23:00 WIB
Taurus sampai Virgo, 4 Zodiak Cerdas Bikin Budget Keuangan
Zodiak pintar mengatur keuangan, (Foto: Freepik)
A
A
A

BEBERAPA orang dianugerahi kemampua dan bakat alami untuk andal dan cerdas mengelola keuangan.

Secara astrologi, kemampuan ini ada kaitannya dengan tanda zodiak. Para pemilik zodiak ini dikenal praktis, jago cari diskon, menyusun budget keuangan dan sebagainya. Dikutip dari Pink Villa, Sabtu (15/7/2023) berikut uraian singkat empat zodiak cerdas atur keuangan.

1. Sagitarius: Pemilik tanda zodiak ini adalah orang-orang sangat jeli melihat peluang dan sering kali berjiwa petualang dalam mengejar penawaran menarik untuk segala hal, mulai dari pakaian desainer hingga gadget yang sedang tren.

Selain itu, para Sagitarius juga punya sifat yang bisa berkontribusi pada kemampuan mereka dalam penganggaran dan manajemen keuangan.

2. Virgo: Parda Virgo adalah orang teliti dan berorientasi pada detail, ini bisa menguntungkan dalam hal mengelola berbagai hal dengan anggaran yang pas. Well, Virgo disebut memang punya bakat alami untuk mengatur dan menganalisis keuangan rumah tangga, merencanakan anggaran dengan hati-hati dan efektif.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
