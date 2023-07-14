Viral Cipung Belajar Solat Bikin Netizen Meleleh: Cowok Idaman, Curiga Tahun Depan Uda Bisa Jadi Imam

RAYYANZA Malik Ahmad alias Cipung lagi-lagi sukses membuat netizen gemas dengan tingkahnya. Pasalnya, di usia yang belum genap 2 tahun, anak kedua Raffi Ahmaf dan Nagita Slavina ini sudah mahir menirukan gerakan solat.

Hal itu terlihat dalam sebuah video yang diunggah sang pengasuh, Sus Rini di akun Instagramnya.

“Masyaallah tabarakallah semoga sampe besar liat sajadah ingat solat dan selalu mendoakan Mama dan Papa dan keluarga,” ujar Sus Rini, melalui akun Instagramnya, @riniperdiyanti, Jumat, (14/7/2023).

Dalam video tersebut, Cipung tampak antusias mempraktekan gerakan solat, dipandu dengan Sus Rini. Cipung yang saat itu mengenakan kaos hitam dan celana pendek berwarna putih, tampak melakukan gerakan sujud di atas sajadah berwarna hitam.

“Allahuakbar,” ujar Sus Rini yang menuntun Cipung untuk mengganti gerakan solatnya.

Namun, bukannya mengganti gerakan solatnya, Cipung justru betah berlama-lama dengan posisi sujud.

“Lama amat sujudnya?” kata Sus Rini.

Sesaat kemudian, Cipung mulai mengganti gerakannya dari sujud menjadi duduk di antara dua sujud. Meski sempat tidak fokus dengan barang yang ada di sekitarnya, Cipung kembali fokus melakukan gerakan solat selanjutnya.

Di akhir rakaat, Cipung lantas melakukan gerakan salam dengan kembali dipandu dengan Sus Rini. Ia kemudian tampak menengok ke arah kanan.

“Sudah selesai solatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik nengok, nah gitu,” ujar Sus Rini.

Namun, ketika disuruh untuk menengok ke arah kiri sebagi salah satu gerakan salam, Cipung justru gagal paham dan malah membalikkan badannya membelakangi kiblat.

Tingkah polos Cipung itu lantas membuat Sus Rini tertawa geli.

“Bukan balik duduknya, nengoknyaa,” ujar Sus Rini sambil menahan tawa.