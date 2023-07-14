Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Cipung Belajar Solat Bikin Netizen Meleleh: Cowok Idaman, Curiga Tahun Depan Uda Bisa Jadi Imam

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |15:00 WIB
Viral Cipung Belajar Solat Bikin Netizen Meleleh: Cowok Idaman, Curiga Tahun Depan Uda Bisa Jadi Imam
Cipung belajar solat (Foto: Instagram/@riniperdiyanti)
A
A
A

RAYYANZA Malik Ahmad alias Cipung lagi-lagi sukses membuat netizen gemas dengan tingkahnya. Pasalnya, di usia yang belum genap 2 tahun, anak kedua Raffi Ahmaf dan Nagita Slavina ini sudah mahir menirukan gerakan solat.

Hal itu terlihat dalam sebuah video yang diunggah sang pengasuh, Sus Rini di akun Instagramnya.

“Masyaallah tabarakallah semoga sampe besar liat sajadah ingat solat dan selalu mendoakan Mama dan Papa dan keluarga,” ujar Sus Rini, melalui akun Instagramnya, @riniperdiyanti, Jumat, (14/7/2023).

Dalam video tersebut, Cipung tampak antusias mempraktekan gerakan solat, dipandu dengan Sus Rini. Cipung yang saat itu mengenakan kaos hitam dan celana pendek berwarna putih, tampak melakukan gerakan sujud di atas sajadah berwarna hitam.

Cipung Belajar Solat

“Allahuakbar,” ujar Sus Rini yang menuntun Cipung untuk mengganti gerakan solatnya.

Namun, bukannya mengganti gerakan solatnya, Cipung justru betah berlama-lama dengan posisi sujud.

“Lama amat sujudnya?” kata Sus Rini.

Cipung Belajar Solat

Sesaat kemudian, Cipung mulai mengganti gerakannya dari sujud menjadi duduk di antara dua sujud. Meski sempat tidak fokus dengan barang yang ada di sekitarnya, Cipung kembali fokus melakukan gerakan solat selanjutnya.

Di akhir rakaat, Cipung lantas melakukan gerakan salam dengan kembali dipandu dengan Sus Rini. Ia kemudian tampak menengok ke arah kanan.

“Sudah selesai solatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik nengok, nah gitu,” ujar Sus Rini.

Cipung Belajar Solat

Namun, ketika disuruh untuk menengok ke arah kiri sebagi salah satu gerakan salam, Cipung justru gagal paham dan malah membalikkan badannya membelakangi kiblat.

Tingkah polos Cipung itu lantas membuat Sus Rini tertawa geli.

“Bukan balik duduknya, nengoknyaa,” ujar Sus Rini sambil menahan tawa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/611/3175167/nagita-u942_large.jpg
Cerita Nagita Slavina Ketemu Kendall Jenner di Paris: Cuma Bisa Terdiam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/194/3174729/nagita-Yvjx_large.jpg
Harga Jepitan Rambut Nagita Slavina Rp7,9 Juta, Netizen: Gaji Plus Lemburan Hamba Itu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/629/3157371/nagita-4qh2_large.jpg
Momen Gemas! Nagita Slavina dan Baby Lily Seru-Seruan Make Up Bareng, Curi Perhatian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/612/3153307/potret_nagita_slavina_nonton_konser_blackpink_di_korea_selatan_pakai_outfit_senada_dengan_personelnya-3CXP_large.jpg
Potret Nagita Slavina Nonton Konser BLACKPINK di Korea Selatan, Pakai Outfit Senada dengan Personelnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/612/3151635/wow_skincare_mewah_nagita_slavina_totalnya_bisa_tembus_rp80_jutaan-rUxa_large.jpg
Wow, Skincare Mewah Nagita Slavina Totalnya Bisa Tembus Rp80 Jutaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/194/3148693/nagita-DZK8_large.jpg
Potret Nagita Slavina Pakai Baju Renang di Italia, Netizen: Kakinya Bening Banget
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement