Menguak Apa Perbedaan Stres dan Burnout?

APA perbedaan stres dan burnout akan menjadi pembahasan yang menarik. Stres merupakan gejala yang sangat umum dialami oleh setiap orang dalam segala kondisi.

Kondisi ini bisa berlangsung dalam rentang waktu yang relatif pendek. Namun, stres juga bisa terus berlanjut hingga menjadi stres kronis. Jika sudah menjadi stres kronis, biasanya akan merembet pada kondisi burnout.

Meski semua kondisi ini berkaitan, lantas apa perbedaan stres dan burnout? Dilansir dari Psych Central, Jumat (14/7/2023), stres adalah respon alami tubuh terhadap tekanan internal maupun eksternal yang bisa terjadi dalam berbagai situasi, termasuk lingkungan kerja.

Stres dapat muncul sebagai perasaan gelisah, tegang, atau cemas, dan bisa menyebabkan berbagai gejala fisik seperti sakit kepala, gangguan tidur, peningkatan denyut jantung, atau gangguan pencernaan.

Stres biasanya bersifat sementara dan dapat dikelola dengan strategi pengelolaan stres yang efektif.