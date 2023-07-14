Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Saat Motivasi Kerja Menghilang, Apa yang Harus Dilakukan?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |13:06 WIB
Saat Motivasi Kerja Menghilang, Apa yang Harus Dilakukan?
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

SAAT motivasi kerja menghilang, apa yang harus dilakukan? Pertanyaan ini mungkin pernah terlintas di benak Anda. Menurut survey yang dilakukan oleh Corporate Balance Concepts terhadap 1.000 orang eksekutif menemukan 5% orang mengalami burnout dan 40% lainnya mengalami penurunan motivasi kerja.

Persaan kehilangan motivasi dalam bekerja sebenarnya umum dialami oleh banyak orang. Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi para pekerja mengalami perasaan tersebut, seperti kelelahan, pekerjaan tidak memenuhi kebutuhan, keseimbangan hidup tidak terjaga, dan lain-lain.

Namun, saat motivasi kerja menghilang apa yang harus dilakukan? Dilansir dari The Guardian, Jumat (14/7/223), berikut beberapa tips yang mungkin membantu.

1. Ambil Istirahat

Kerja

Jika kehilangan motivasi dalam bekerja terus berlanjut dan mempengaruhi kesejahteraan Anda secara keseluruhan, mungkin ada baiknya untuk mengambil cuti atau istirahat sementara dari pekerjaan.

Mengambil waktu untuk merefleksikan, mengisi ulang energi, dan fokus pada diri sendiri dapat membantu Anda mendapatkan perspektif baru dan mengembalikan motivasi.

Halaman:
1 2 3
      
