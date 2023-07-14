4 Zodiak Ini Cenderung Dominan di Hubungan Percintaan, Ada Leo!

DALAM suatu jalinan hubungan percintaan, salah satu pihak pasti ada yang lebih mendominasi dibandingkan satu pihak yang lainnya.

Pihak yang mendominasi ini biasanya lebih sering memimpin, mengambil keputusan dan juga memerintah.

Jika dilihat secara astrologi, ada beberapa tanda zodiak dengan tendensi cenderung mendominasi saat menjalin hubungan asmara. Dilansir dari Times of India, Sabtu (15/7/2023) simak paparan singkatnya berikut ini.

1. Aries: Dikenal tegas dan mandiri, ini juga akhirnya berdampak ketika para Aries menjalin asmara. Dalam hubungan asmara, sifat dominan Aries terwujud melalui kemauan dan keinginan kuat mereka untuk memimpin. Ditambah lagi orang-orang Aries memang percaya diri dan tidak takut menyuarakan pendapatnya.

2. Leo: Punya karakter dan baka alami serta kualitas sebagai leader, makanya para Leo senang jika bisa punya kendali. Mereka suka mengambil alih dan memastikan pasangannya merasa aman dan terlindungi.

Dominasi mereka terkadang dianggap terlalu kuat, tapi di sisi lain Leo juga hangat dan murah hati serta mau berusaha membuat pasangannyga bisa merasa istimewa dan dihargai.