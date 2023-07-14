Jangan Kelewatan! Ayo Serbu Special Flash Sale di AladinMall, Ada Diskon Sampai 90 Persen Loh!

APAKAH Anda termasuk salah satu orang yang menunggu momen Special Flash Sale ketika hendak berbelanja? Tenang, Anda tidak sendirian! Beli apa pun saat lagi ada momen flash sale memang bisa membuat pengeluaran jadi lebih hemat.

Apalagi kalau Anda belanjanya di AladinMall, karena dijamin bisa dapat diskon gede-gedean hingga 90 persen loh! Selain itu, masih bisa dapat tambahan diskon 7 persen dengan menggunakan kode voucher AMJUL2.

Promo Special Flash Sale ini hanya berlangsung selama 3 hari saja nih, yakni pada 14 sampai 16 Juli 2023. Makanya, jangan sampai ketinggalan ya! Karena selain bisa dapat diskon, belanja di AladinMall juga gratis ongkir tanpa batas!

Rekomendasi produk yang wajib diborong saat flash sale!

1. Philips Lampu LED Bright 13W E27 3000K: Yuk cintai bumi dengan menggunakan Philips Lampu LED Bright 13W E27 3000K karena dapat menghemat energi hingga 88 persen! Lampunya juga awet, tahan hingga 15.000 jam! Dapatkan produk ini seharga Rp61.000 saja dari Rp91.000.

2. KIMBO Smoked Beef: Dibuat dengan daging sapi asli impor Australia dan bumbu istimewa serta aroma asap yang pas dan diiris tipis menjadikan KIMBO Daging Sapi Asap (Smoked Beef) dengan aroma yang wangi dan menggugah selera untuk dinikmati sejak gigitan pertama.

Masakan di rumah bisa lebih bervariasi dan istimewa dengan menambahkan Kimbo Daging Sapi Asap sebagai campuran pasta/tumisan/nasi goreng, isian salad, sandwich, roti, risol, dan topping pizza atau pie.

Mari rasakan kepraktisan dan kebaikan nutrisi dari KIMBO serta tebarkan kebahagiaan dengan berbagi kenikmatan KIMBO bersama orang-orang terdekat dan terkasih. Miliki produk ini seharga Rp35.000 saja dari Rp55.300.

3. OPPO FIND X2 12/256GB Smartphone (Garansi Resmi) - Biru: Cari smartphone yang bisa mendukung kegiatan multimedia Anda? OPPO FIND X2 12/256GB jawabannya! Smartphone ini telah dilengkapi dengan Versatile Triple Camera System yang dapat menangkap gambar dengan jernih. Selain itu OPPO FIND X2 12/256GB Smartphone punya kapasitas baterai yang besar, yakni 4200 mAh dengan Fast charging 65W, Super VOOC 2.0 yang membuatnya jadi tahan seharian! Miliki produk ini seharga Rp6.999.000 saja dari Rp14.999.000.