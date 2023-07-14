Duh! 4 Tanda Zodiak Ini Kurang Beruntung Urusan Percintaan

SEBAGIAN orang punya kehidupan percintaan yang sangat mulus, tak ada rintangan bak jalan tol. Nah, sebagian lagi justru sebaliknya, begitu kurang beruntung alias kurang hoki jika menyangkut urusan asmara.

Ketidakberuntungan di urusan percintaan ini, sedikit banyak bisa dilihat dari segi astrologi melalui zodiak. Penasaran? Diwarta dari Times of India, Sabtu (15/7/2023) berikut empat tanda zodiak yang umumnya dianggap tidak beruntung dalam cinta.

1. Capricorn: Pemilik zodiak ini dikenal karena sifatnya yang ambisius dan etos kerja yang kuat. Namun, sifat-sifat ini terkadang membuat para Capricorn jadi jauh atau menyendiri dalam hubungan asmara. Lebih fokus pada karir dan kesuksesan bikin Capricorn cenderung mengabaikan kebutuhan emosional pasangannya.

2. Aquarius: Sangat menjunjung kemandiran dan kebebasan dalam hidupnya, selain itu orang-orang Aquarius juga cenderung memprioritaskan mengembangkan diri secara intelektual daripada hubungan emosional, yang akhirnya bisa membuat pasangannya kecewa.

Zodiak ini sering kesulitan menemukan seseorang yang bisa menghargai dan mengakomodasi kebutuhan mereka.