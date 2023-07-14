Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Duh! 4 Tanda Zodiak Ini Kurang Beruntung Urusan Percintaan

Pradita Ananda , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |15:00 WIB
Duh! 4 Tanda Zodiak Ini Kurang Beruntung Urusan Percintaan
Zodiak kurang hoki urusan percintaan, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEBAGIAN orang punya kehidupan percintaan yang sangat mulus, tak ada rintangan bak jalan tol. Nah, sebagian lagi justru sebaliknya, begitu kurang beruntung alias kurang hoki jika menyangkut urusan asmara.

Ketidakberuntungan di urusan percintaan ini, sedikit banyak bisa dilihat dari segi astrologi melalui zodiak. Penasaran? Diwarta dari Times of India, Sabtu (15/7/2023) berikut empat tanda zodiak yang umumnya dianggap tidak beruntung dalam cinta.

1. Capricorn: Pemilik zodiak ini dikenal karena sifatnya yang ambisius dan etos kerja yang kuat. Namun, sifat-sifat ini terkadang membuat para Capricorn jadi jauh atau menyendiri dalam hubungan asmara. Lebih fokus pada karir dan kesuksesan bikin Capricorn cenderung mengabaikan kebutuhan emosional pasangannya.

2. Aquarius: Sangat menjunjung kemandiran dan kebebasan dalam hidupnya, selain itu orang-orang Aquarius juga cenderung memprioritaskan mengembangkan diri secara intelektual daripada hubungan emosional, yang akhirnya bisa membuat pasangannya kecewa.

Zodiak ini sering kesulitan menemukan seseorang yang bisa menghargai dan mengakomodasi kebutuhan mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement