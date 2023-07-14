Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

25 Nama Bayi Perempuan dengan 3 Kata Islami, Sarat Doa dan Bermakna Indah

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |05:00 WIB
25 Nama Bayi Perempuan dengan 3 Kata Islami, Sarat Doa dan Bermakna Indah
Nama bayi perempuan Islami (Foto: Timesofindia)
A
A
A

Setiap orangtua tentunya kelak ingin anaknya menjadi seseorang yang berguna, yaitu bagi bangsa dan negara. Oleh karenanya, mereka akan memberi nama yang indah kepada buah hatinya, termasuk anak perempuan.

Dalam memberi nama kepada bayi yang baru lahir, tentu tak boleh sembarangan. Sebab nama adalah doa yang nantinya akan membentuk karakter atau akhlak.

Nama Bayi Perempuan Islami

Ungkapan tersebut mungkin sering Anda dengar karena setiap nama anak yang baru saja lahir menyimpan harapan terkandung kebaikan di dalamnya.

Rasulullah SAW pun bersabda:

ﺇِﻧَّﻜُﻢْ ﺗُﺪْﻋَﻮْﻥَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺑِﺄَﺳْﻤَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺳْﻤَﺎﺀِ ﺁﺑَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻓَﺄَﺣْﺴِﻨُﻮﺍ ﺃَﺳْﻤَﺎﺀَﻛُﻢْ

Artinya: "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian" (HR. Abu Dawud & Al-Baihaqi).

Dikutip dari akun instagram @infoakhwatmuslimah, berikut ini adalah deretan 25 nama bayi perempuan dengan tiga kata Islami maknanya sangat indah.

1. Atika Fithriya Tsabita: Seseorang dengan hati yang mulia dan teguh.

2. Alya Kinana Juwairiyah: Perempuan yang baik, cantik dan pemberani.

3. Afifa Fathima Mumtaza: Perempuan yang suci, putri Nabi yang memiliki keunggulan.

4. Arumi Nasha Razeta: Keturunan putri Nabi Adam yang cantik seperti bunga yang wangi

5. Batsnah Labiqa Raisya: Perempuan yang cantik, pandai, berani dan kaya.

6. Basyira Syadza Nashira: Pembawa kabar gembira yang sangat pintar dan harum namanya.

7.Chayra Ainin Qulaibah: Kebaikan berasal dari mata hati yang suci.

8.Daniya Zainab Haura: Nama seorang putri Nabi, berkulit putih dan memiliki mata berwarna hitam yang indah.

9. Dhawiyah Nisrin Naziha: Lampu kehidupan yang bersih seperti mawar putih.

10.Daliya Karimatun Nisa: Perempuan terhormat dan harum seperti bunga Dahlia.

11. Damiya Imroah Bahiroh: Perempuan baik, bersinar, serta membawa berkah dan kebaikan.

12. Davina Nur latifah: Cahaya cinta yang lemah lembut.

13. Davina zaila hamidah: Perempuan tercinta yang suka memuji-Nya.

14. Farah Nur Fitriyah: Perempuan yang menyenangkan, sumber cahaya.

15 .Faiza Tazkia Shafia: Perempuan yang beruntung dan suci.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115388/10_nama_bayi_perempuan_sansekerta_yang_jarang_dipakai_lengkap_dengan_artinya-AlWk_large.jpg
10 Nama Bayi Perempuan Sansekerta yang Jarang Dipakai Lengkap dengan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3077917/nama_anak_perempuan-xMUb_large.jpg
8 Nama Modern Bayi Perempuan Bermakna Kesuksesan dan Keberuntungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075299/600_nama_bayi_perempuan_jawa_keraton_lengkap_a_z_dan_maknanya-SxFI_large.jpg
600 Nama Bayi Perempuan Jawa Keraton Lengkap A-Z dan Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075293/600_nama_bayi_laki_laki_jawa_keraton_lengkap_a_z_dan_artinya-A745_large.jpg
600 Nama Bayi Laki Laki Jawa Keraton Lengkap A-Z dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/612/3072635/500_rekomendasi_nama_bayi_laki_laki_jawa_islami-xj37_large.jpg
500 Rekomendasi Nama Bayi Laki-laki Jawa Islami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/612/3072628/500_rekomendasi_nama_bayi_perempuan_jawa_islami-hKNF_large.jpg
500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Jawa Islami
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement