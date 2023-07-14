25 Nama Bayi Perempuan dengan 3 Kata Islami, Sarat Doa dan Bermakna Indah

Setiap orangtua tentunya kelak ingin anaknya menjadi seseorang yang berguna, yaitu bagi bangsa dan negara. Oleh karenanya, mereka akan memberi nama yang indah kepada buah hatinya, termasuk anak perempuan.

Dalam memberi nama kepada bayi yang baru lahir, tentu tak boleh sembarangan. Sebab nama adalah doa yang nantinya akan membentuk karakter atau akhlak.

Ungkapan tersebut mungkin sering Anda dengar karena setiap nama anak yang baru saja lahir menyimpan harapan terkandung kebaikan di dalamnya.

Rasulullah SAW pun bersabda:

ﺇِﻧَّﻜُﻢْ ﺗُﺪْﻋَﻮْﻥَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺑِﺄَﺳْﻤَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺳْﻤَﺎﺀِ ﺁﺑَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻓَﺄَﺣْﺴِﻨُﻮﺍ ﺃَﺳْﻤَﺎﺀَﻛُﻢْ

Artinya: "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian" (HR. Abu Dawud & Al-Baihaqi).

Dikutip dari akun instagram @infoakhwatmuslimah, berikut ini adalah deretan 25 nama bayi perempuan dengan tiga kata Islami maknanya sangat indah.

1. Atika Fithriya Tsabita: Seseorang dengan hati yang mulia dan teguh.

2. Alya Kinana Juwairiyah: Perempuan yang baik, cantik dan pemberani.

3. Afifa Fathima Mumtaza: Perempuan yang suci, putri Nabi yang memiliki keunggulan.

4. Arumi Nasha Razeta: Keturunan putri Nabi Adam yang cantik seperti bunga yang wangi

5. Batsnah Labiqa Raisya: Perempuan yang cantik, pandai, berani dan kaya.

6. Basyira Syadza Nashira: Pembawa kabar gembira yang sangat pintar dan harum namanya.

7.Chayra Ainin Qulaibah: Kebaikan berasal dari mata hati yang suci.

8.Daniya Zainab Haura: Nama seorang putri Nabi, berkulit putih dan memiliki mata berwarna hitam yang indah.

9. Dhawiyah Nisrin Naziha: Lampu kehidupan yang bersih seperti mawar putih.

10.Daliya Karimatun Nisa: Perempuan terhormat dan harum seperti bunga Dahlia.

11. Damiya Imroah Bahiroh: Perempuan baik, bersinar, serta membawa berkah dan kebaikan.

12. Davina Nur latifah: Cahaya cinta yang lemah lembut.

13. Davina zaila hamidah: Perempuan tercinta yang suka memuji-Nya.

14. Farah Nur Fitriyah: Perempuan yang menyenangkan, sumber cahaya.

15 .Faiza Tazkia Shafia: Perempuan yang beruntung dan suci.