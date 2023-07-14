Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Perawatan Rutin yang Tepat Kunci Miliki Kulit Cantik dan Sehat

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |21:00 WIB
Perawatan Rutin yang Tepat Kunci Miliki Kulit Cantik dan Sehat
Perawatan rutin yang tepat kunci miliki kulit cantik dan sehat (Foto: Bebeautiful)
A
A
A

KESADARAN akan pentingnya perawatan kulit untuk kesehatan semakin meningkat di tengah masyarakat. Kulit adalah organ terluar yang melindungi tubuh kita dari berbagai faktor eksternal seperti polusi, sinar matahari, dan zat-zat berbahaya.

Oleh karena itu, perawatan kulit yang tepat adalah kunci untuk menjaga kesehatan kulit dan mencegah masalah kulit yang serius.

“Kulit yang sehat tidak hanya memberikan penampilan yang baik, tetapi juga memberikan perlindungan yang kuat terhadap infeksi dan gangguan kesehatan lainnya. Perawatan kulit yang teratur dan tepat dapat membantu mencegah masalah kulit seperti jerawat, penuaan dini, hiperpigmentasi, dan kekeringan,” ungkap Owner KF Beauty, Miss Cindy, di Jakarta, (14/7/2023).

Perawatan Kulit Wajah

Menurut Miss Cindy, perawatan kulit dapat dilakukan dengan berbagai treatment, salah satunya yang dimiliki oleh KF Beauty adalah KF Beauty Moisturizer Ceramide 8X dengan teknologi nano partikel dan hydra-lock. Produk ini dirancang khusus untuk menjaga kelembaban dan skin barrier kulit dengan efektivitas yang tinggi.

“Teknologi nano partikel pada KF Beauty Moisturizer Ceramide 8X memungkinkan produk ini meresap hingga ke lapisan terdalam kulit. Dengan ukuran partikel yang sangat kecil, produk ini mampu menjaga kelembaban kulit secara optimal dan memperkuat skin barrier, dengan melakukan treatment ini maka kulit akan tetap lembut, kenyal dan sehat,” papar Miss Cindy.

Seperti diketahui, Skin barrier yang kuat adalah hal yang penting untuk melindungi kulit dari iritasi, infeksi, dan kerusakan akibat faktor eksternal. Sehingga dengan kulit yang sehat, dapat membuat lebih percaya diri dan nyaman dalam berbagai aktifitas sehari hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/611/3162924/keriput-X4NV_large.jpg
Kebiasaan Mengerutkan Dahi Bikin Kulit Cepat Keriput
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/612/3151963/moms_ini_dampak_polusi_udara_pada_kulit_anak_berikut_cara_melindunginya-4vxW_large.jpg
Moms, Ini Dampak Polusi Udara pada Kulit Anak! Berikut Cara Melindunginya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/611/3130510/4_tips_merawat_kulit_di_cuaca_panas-80AH_large.jpg
4 Tips Merawat Kulit di Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/611/3021478/mengenal-fungsi-glycolic-acid-yang-bikin-awet-muda-g20TUhss2R.jpg
Mengenal Fungsi Glycolic Acid yang Bikin Awet Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/611/3020600/retinol-vs-retinal-mana-yang-lebih-ampuh-atasi-jerawat-hingga-kurangi-penuaan-gUqKcddhux.jpg
Retinol Vs Retinal, Mana yang Lebih Ampuh Atasi Jerawat hingga Kurangi Penuaan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/611/3018527/5-tips-punya-kulit-sehat-dan-kenyal-TAikNYVT02.jpg
5 Tips Punya Kulit Sehat dan Kenyal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement