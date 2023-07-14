Natural hingga Dewy Look, Gaya Make Up Mendiang Adi Adrian Merias 5 Artis

KABAR duka tengah menyelimuti industri kecantikan Tanah Air. Penata rias profesional, makeup artis, Adi Adrian diketahui baru saja meninggal dunia pada Kamis 13 Juli 2023.

Sejak kabar duka ini beredar, sosial media Adi termasuk akun Instagramnya pun dipenuhi ucapan bela sungkawa dari para rekan selebritis. Kabar duka ini pun menghebohkan jagat hiburan. Terlebih, Adi merupakan MUA ternama yang menjadi langganan dari banyak selebriti Indonesia dan juga di kalangan ibu pejabat.

Bahkan Adi diketahui merupakan makeup artis yang didapuk Nagita Slavina untuk hari pernikahannya, mulai dari prosesi siraman, akad, hingga resepsi di Jakarta pada 2014. Semasa berkarir sebagai makeup artis, tangan dingin mendiang Adi juga menjadi langganan banyak artis top lain. Berikut lima di antaranya, sebagaimana dihimpun dari Instagram @adiadrianbeauty, Jumat (14/7/2023)

1. Marcella Zalianty: Bintang film 30 Hari Mencari Cinta ini juga termasuk artis yang langganan dirias oleh Adi Adrian. Dalam potret yang pernah diunggah Adi, Marcella nampak anggun dengan riasan bold di area mata, warna biru pun menjadi pilihan yang tepat di mata Marcella. Terlihat wajah Marcella begitu flawless di tangan Adi dan menyatu dengan sentuhan warna nude di bibir Marcella.

2. Erika Carlina: Di sini, Adi memulas wajah cantik Erika dengan gaya makeup yang lembut namun juga tegas. Adi juga menggunakan warna-warna netral untuk riasan mata wanita 30 tahun ini.