HOME WOMEN BEAUTY

Ketika Tangan Dingin Mendiang Makeup Artis Adi Adrian Percantik Para Ibu Pejabat

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |11:35 WIB
Ketika Tangan Dingin Mendiang Makeup Artis Adi Adrian Percantik Para Ibu Pejabat
Mendiang Adi Adrian bersama Yuni Shara, (Foto: Instagram @adiadrianbeauty)
DUNIA industri kecantikan Indonesia tengah berduka dengan meninggalnya makeup artis senior dan terkenal Tanah Air, Adi Adrian.

Sederet selebriti top diketahui menjadi langganan dari tangan dingin Adi, mulai dari Nagita Slavina, Cut Tari, Andien hingga Agnez Mo.

Selain langganan artis, Adi Adrian juga terkenal di kalangan ibu-ibu pejabat, mengingat karena hasil tangan dingin makeup artis ini dinilai mampu mengubah wajah seseorang menjadi lebih memesona. So, siapa saja ibu pejabat yang langganan Adi Adrian?

1. Ayu Heni Rosan: Istri Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Rosan Roeslani, ini menjadi salah satu klien Adi Adrian. Pada beberapa momen, Gek Ayu, nama sapaannya, mempercayakan 'tangan ajaib' Adi untuk mempercantik wajahnya.

 BACA JUGA:

Momen Ayu Heni Rosan memperlihatkan keindahan kebaya. Ayu sendiri ikut dalam gerakan #KebayaGoesToUNESCO bersama dengan para selebriti Tanah Air, salah satunya Dian Sastrowardoyo.

 

(Foto: Instagram @adiadrianbeauty) 

Di sini, Adi Adrian berhasil membuat wajah Gek Ayu tampak lebih cantik, bukan? Permainan base makeup kompleks dengan area mata dibuat medium bold membuat total looks jadi anggun tapi tidak berlebihan.

Halaman:
1 2
      
