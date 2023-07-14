Makeup Artis Adi Adrian Meninggal Dunia, Perias Wajah Langganan Nagita Slavina hingga Agnez Mo

KABAR duka datang dari dunia kecantikan Tanah Air, makeup artis ternama, Adi Adrian diberitakan meninggal dunia. Berita duka ini sendiri diketahui disiarkan oleh beberapa artis melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, seperti Agnez Mo dan Andien pada Kamis 13 Juli 2023 malam.

Bagi para penggiat makeup, nama Adi Adrian merupakan nama familiar dan tersohor. Ia dikenal sebagai makeup artis cukup senior yang menjadi langganan para selebriti papan atas Tanah Air.

Ia tercatat tak hanya banyak merias di kalangan pejabat, tapi almarhum juga terkenal merias artis-artis top di Indonesia. Belum lama ini misalnya, Adi lah yang bertugas merias wajah suami Jessica Mila, Yakup Hasibuan di hari pernikahannya.

Selain itu, salah satu yang paling mencolok, Adi kala itu didapuk menjadi makeup artis di pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang berlangsung pada Oktober 2014.

Saat itu Adi dipercaya merias wajah Nagita Slavina dari mulai momen prosesi siraman hingga resepsi pernikahan di Jakarta yang digelar dengan adat Jawa, Yogyakarta. Terlihat, saat itu, Adi berhasil membuat penampilan Nagita jadi ‘manglingi’ di hari pernikahannya.

