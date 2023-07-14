Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Skill Makeup Kelas Dewa, Tasya Farasya Sulap Wajah Jadi Boneka Princess Ariel

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |10:30 WIB
Skill Makeup Kelas Dewa, Tasya Farasya Sulap Wajah Jadi Boneka Princess Ariel
Tasya Farasya, (Foto: Instagram @tasyafarasya)
SKILL atau kemampuan merias wajah dari beauty influencer Tasya Farasya memang tidak usah diragukan lagi. Sudah banyak jenis make up look yang pernah Tasya buat selama ini dengan tangan dinginnya memainkan aneka kuas makeup dan hasilnya pun selalu menuai pujian.

Contohnya baru-baru ini, lewat akun Instagram pribadinya, @tasyafarasya, Tasya diketahui menampilkan look terbaru dari make up ala boneka dri karakter salah satu Princess Disney, mermaid berambut merah Princess Ariel. Tak terlihat heboh, namun sukses membuat wajahnya sangat mirip dengan boneka Princess Ariel tersebut.

Berpose dengan boneka Princess Ariel di tangannya, wajah kembaran Tasyi Athasyia yang aslinya cantik tegas khas wanita keturunan Arab, berubah menjadi dreamy dan bak karakter kartun dengan pulasan makeup.

Dari mulai alis berwarna coklat, eyeshadow paduan pink dan sedikit sentuhan coklat serta bagian inner corner yang dibubuhi highlighter, eyeliner dramatis serta tambahan sepasang bulu mata palsu, hingga bibir nuansa warna pink deep.

Semua terlihat pas, sempurna, tanpa berlebihan, termasuk pula polesan bronzer tipis maupun blush on yang natural. Visual wajah Tasya Farasya dengan softlense biru cerah benar-benar mirip seperti sosok boneka.

