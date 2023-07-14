Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenali Yuk 5 Faktor Penyebab Kematian Mendadak Pada Bayi!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |10:46 WIB
Kenali Yuk 5 Faktor Penyebab Kematian Mendadak Pada Bayi!
Bayi (Foto: baby center india)
A
A
A

SETIAP orangtua wajib mengetahui berbagai permasalahan kesehatan pada bayi. Termasuk sindrom kematian mendadak tak terduga tanpa gejala pada bayi, atau dalam istilah medisnya dikenal sebagai Sudden Infant Death Syndrome (SIDS).

Ironisnya, SIDS disebutkan menjadi salah satu penyebab terbanyak kematian bayi berusia di bawah 1 tahun.

 bayi

Dengan fakta yang ada, sudah sepatutnya para orang tua paham mengenai apa saja faktor-faktor dalam kematian mendadak pada bayi ini. Menghimpun National Health Service dan Health Direct, berikut ini paparan singkat pemicu kematian mendadak pada bayi

1. Berbagi tempat tidur

Orangtua di Asia, termasuk di Indonesia masih banyak yang tidur bersama sang bayi dalam satu ranjang yang sama. Memang ini tidak sepenuhnya salah, namun ingat sebaiknya jika tidur bersama dengan anak, beri ganjalan antara orangtua dan bayi agar tidak berpotensi tertindih atau pernapasannya terhalang oleh orangtua.

2. Tidur tengkurap

Tahukah Anda, bayi di bawah usia satu tahun yang tidur dalam posisi tengkurap bisa menyebabkan jadi bernapas dengan normal. Hal ini karena adanya penekanan pada saluran pernapasan. Akibatnya, suplai oksigen ke otak menjadi berkurang. Pada kondisi ini, akhirnya risiko terjadinya SIDS jadi lebih besar, jika bayi belum memiliki kemampuan untuk kembali telentang dari posisi tengkurap.

3. Suhu ruangan

Ayah dan Bunda dimohon sangat untuk memperhatikan suhu ruangan agar bayi tidur dengan nyaman. Hindari ruangan yang terlalu panas, karena suhu panas disebutkan bisa meningkatkan risiko SIDS pada bayi.

