4 Makanan yang Buruk Bagi Pengidap Kolesterol, Salah Satunya Dessert!

ORANG yang punya kolesterol tinggi harus mengubah pola makan dan gaya hidupnya. Mengubah kebiasaan makan sehari-hari yang penuh lemak, wajib diubah.

Apabila makanan yang dikonsumsi tidak dikontrol, atau dengan kata lain makan sembarangan baik itu jenis, kandungan, dan porsinya bisa memicu semakin naiknya kadar kolesterol jahat (LDL) dalam tubuh, yang punya efek domino bisa mengakibatkan berbagai masalah kesehatan contohnya penyakit kardiovaskular, stroke, hingga penyumbatan pembuluh darah.

Lantas apa makanan pantangan bagi penderita kolesterol tinggi? berikut ulasannya dirangkum dari Healthline dan EverydayHealth.

1. Gorengan

Makanan yang digoreng hadir dengan kandungan lemak trans, dapat mengubah makanan sehat menjadi makanan peningkat kolesterol. Lemak jahat (LDL) dihasilkan dari penambahan hidrogen ke minyak nabati, yang kemudian digunakan dalam banyak makanan panggang yang beredar di pasaran, atau makanan digoreng seperti kue kering, kue, kentang goreng, onion ring, dan kerupuk, ini makan buruk bagi kadar kolesterol dalam tubuh.

2. Daging olahan

Daging olahan, seperti sosis, bacon, dan hot dog, adalah contoh makanan berkolesterol tinggi yang harus dibatasi bahkan pantangan bagi orang dengan kolesterol tinggi. Asupan tinggi dari makanan ini terkait dengan peningkatan tingkat penyakit jantung dan kanker tertentu, seperti kanker usus besar. Suatu studi yang melibatkan lebih dari 614.000 peserta, menunjukkan hubungan dair setiap tambahan 2 ons (50 gram) porsi daging olahan per hari dengan risiko penyakit jantung 42 persen yang lebih tinggi.

