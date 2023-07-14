Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Obat Alami Asam Urat, Salah Satunya Jahe!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |07:45 WIB
5 Obat Alami Asam Urat, Salah Satunya Jahe!
Jahe (Foto: medical news today)
A
A
A

BANYAK lansia merasakan asam urat. Namun sebenarnya kini bukan hanya lansia, anak muda pun banyak yang terkena asam urat. Apalagi yang hobi makan seafood namun kurang gerak.

Asam urat membuat jari tangan, pergelangan tangan, lutut dan tumit terasa nyeri. Banyak konsumsi makanan mengandung tinggi purin bisa menyebabkan asam urat, seperti seafood kerang-kerangan.

Nah, untuk mengatasi asam urat terdapat obat-obatan alami. Dikutip dari Yankes Kemkes, berikut ini sejumlah obat asam urat alami yang bisa kamu coba.

 jus ceri

1. Ceri atau Jus Ceri Asam

Kamu bisa mengonsumsi ceri untuk mengatasi penyakit asam urat dengan cara dimakan langsung atau dihaluskan dengan air menjadi jus. Jumlah yang disarankan sekitar setengah cangkir ceri per hari.

2. Jahe

Bila ingin mencoba obat asam urat alami ini, caranya rebus air yang sudah dicampur dengan 1 sendok makan parutan jahe segar. Lalu, rendam kain lap dalam air rebusan tersebut. Saat dingin, tempelkan kompres lap tersebut ke area yang terasa sakit setidaknya sekali sehari selama 15-30 menit.

Kamu juga bias meminum air rebusan jahe. Caranya rebus air dengan tambahan 2 sendok teh jahe selama 10 menit. Minum 3 cangkir sehari.

 BACA JUGA:

3. Cuka Sari Apel, Jus Lemon dan Kunyit

Cuka sari apel, jus lemon, dan kunyit merupakan bahan-bahan alami yang sering direkomendasikan untuk mengatasi penyakit asam urat. Bila ketiganya digabungkan, mereka bisa menjadi minuman obat asam urat alami yang nikmat.

Cara membuatnya adalah campurkan perasan setengah lemon ke dalam air hangat, lalu tambahkan 2 sendok teh kunyit dan 1 sendok teh cuka sari apel. Kamu bisa membuatnya sesuai selera. Minum minuman tersebut 2-3 kali sehari

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
