5 Cara Menurunkan Kolesterol Tanpa Obat, Salah Satunya Stop Merokok dan Minum Alkohol!

INGIN menurunkan kolesterol tidak harus minum obat-obatan. Anda juga bisa menurunkan kolesterol dengan menggunakan cara-cara yang alami dan tidak perlu obat kimia.

Kolesterol merupakan lemak alami yang ada di dalam tubuh. Lemak ini diproduksi oleh organ hati. Dalam kadar normal, kolesterol berfungsi sebagai penjaga dinding sel tubuh agar tetap flesibel. Sedangkan pada kadar berlebih, kolesterol bisa memicu penyakit berbahaya seperti jantung dan stroke.

Berikut adalah cara menurunkan kolesterol tanpa obat-obatan, seperti dilansir dari halodoc dan berbagai sumber,

1. Makan makanan rendah lemak

Kunci utama untuk menurunkan kolesterol dalam tubuh adalah dengan mengkonsumsi makanan rendah lemak. Karena penyebab utama kolesterol adalah kandungan lemak yang tinggi, terutama lemak jenuh dan lemak trans. Untuk menggantinya, Anda bisa memilih salmon, mackerel, herring, dan lain sebagainya.

2. Banyak konsumsi serat

Mengkonsumsi serat bisa menjadi salah satu solusi untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Karena serat larut bisa menyerap kolesterol ke dalam darah. Contoh makanan tinggi serat adalah oatmeal, kacang merah, apel, kubis, dan pir.

3. Mengonsumsi lemak tak jenuh tunggal

Lemak tak jenuh tunggal bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dan menjaga kadar kolesterol baik. Anda bisa menemukan makanan dengan lemak tak jenuh dari minyak zaitun, minyak canola, kacang almond, alpukat, dan kacang mete.

