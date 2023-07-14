5 Makanan yang Baik untuk Ibu Hamil dan Juga Calon Bayi, Konsumsi Yuk!

KESEHATAN ibu hamil tentunya harus diperhatikan. Khususnya dalam mengonsumsi makanan pun harus selektif memilihnya, demi si buah hati yang ada dalam janin.

Oleh karena itu, ibu hamil perlu memerhatikan betul apa yang harus dikonsumsinya selama kehamilan berlangsung. Di mana hal tersebut sangat berpengaruh pada janin Anda.

Dilansir dari laman The Health, ini beberapa makanan sehat untuk Anda yang sedang hamil, supaya ibu dan calon bayi tetap sehat.

1. Kacang-kacangan

Jenis kacang-kacangan yang bisa Anda konsumsi selama hamil seperti lentil, kacang polong, buncis, buncis, kedelai hingga kacang tanah.

Kacang polong adalah sumber serat, protein, zat besi, folat, dan kalsium nabati yang baik, dimana sangat dibutuhkan tubuh lebih banyak selama kehamilan.

Sementara folat merupakan salah satu vitamin B (B9) yang paling penting, khususnya bagi Anda dan sang cabang bayi. Terlebih selama trimester pertama.

2. Salmon

Selanjutnya adalah salmon, jenis ikan ini kaya akan asam lemak omega-3 esensial yang memiliki banyak manfaat. Selain itu salmon bisa membantu membangun otak, dan mata bayi Anda.

Anda bisa mengonsumsi salmon dengan berbagai olahan, seperti jadi topping sandwich, dijadikan salad atau dipanggang.

3. Brokoli dan sayuran hijau tua

Brokoli dan sayuran berwarna hijau tua, seperti kangkung dan bayam, mengandung begitu banyak nutrisi yang Anda butuhkan. Bahkan bisa dijadikan tambahan ke dalam semua jenis hidangan. Manfaatnya antara lain serat, vitamin C, vitamin K, vitamin A, kalsium, zat besi, folat, dan kalium.

Sayuran hijau juga baik untuk pencernaan, khususnya bagi ibu hamil agar tak mudah sembelit selama mengandung.

