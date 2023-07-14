Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Makanan yang Baik untuk Ibu Hamil dan Juga Calon Bayi, Konsumsi Yuk!

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |14:50 WIB
5 Makanan yang Baik untuk Ibu Hamil dan Juga Calon Bayi, Konsumsi Yuk!
Telur (Foto: Taste of home)
A
A
A

KESEHATAN ibu hamil tentunya harus diperhatikan. Khususnya dalam mengonsumsi makanan pun harus selektif memilihnya, demi si buah hati yang ada dalam janin.

Oleh karena itu, ibu hamil perlu memerhatikan betul apa yang harus dikonsumsinya selama kehamilan berlangsung. Di mana hal tersebut sangat berpengaruh pada janin Anda.

Dilansir dari laman The Health, ini beberapa makanan sehat untuk Anda yang sedang hamil, supaya ibu dan calon bayi tetap sehat.

 kacang-kacangan

1. Kacang-kacangan

Jenis kacang-kacangan yang bisa Anda konsumsi selama hamil seperti lentil, kacang polong, buncis, buncis, kedelai hingga kacang tanah.

Kacang polong adalah sumber serat, protein, zat besi, folat, dan kalsium nabati yang baik, dimana sangat dibutuhkan tubuh lebih banyak selama kehamilan.

Sementara folat merupakan salah satu vitamin B (B9) yang paling penting, khususnya bagi Anda dan sang cabang bayi. Terlebih selama trimester pertama.

2. Salmon

Selanjutnya adalah salmon, jenis ikan ini kaya akan asam lemak omega-3 esensial yang memiliki banyak manfaat. Selain itu salmon bisa membantu membangun otak, dan mata bayi Anda.

Anda bisa mengonsumsi salmon dengan berbagai olahan, seperti jadi topping sandwich, dijadikan salad atau dipanggang.

 BACA JUGA:

3. Brokoli dan sayuran hijau tua

Brokoli dan sayuran berwarna hijau tua, seperti kangkung dan bayam, mengandung begitu banyak nutrisi yang Anda butuhkan. Bahkan bisa dijadikan tambahan ke dalam semua jenis hidangan. Manfaatnya antara lain serat, vitamin C, vitamin K, vitamin A, kalsium, zat besi, folat, dan kalium.

Sayuran hijau juga baik untuk pencernaan, khususnya bagi ibu hamil agar tak mudah sembelit selama mengandung.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179785//wajah-Ky4N_large.jpg
4 Makanan yang Bikin Kulit Sehat dan Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/298/3179129//sukiyaki-jv8X_large.jpg
Resep Sukiyaki, Makanan Berkuah khas Jepang Cocok Disantap saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/629/3175256//hamil-sPog_large.jpg
Perjalanan Ajaib Janin Selama 9 Bulan, dari sebesar Jeruk Nipis hingga Semangka 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/482/3170155//matcha-Vh6K_large.jpg
Viral! Perempuan Ini Anemia Akut Gegara Sering Konsumsi Matcha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/298/3163821//lengkuas-HcMx_large.jpg
Pencernaan Mampet? Coba Pakai Bumbu Dapur Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163305//tumpeng-mCWn_large.jpg
7 Makanan Khas yang Selalu Ada saat Acara 17 Agustus
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement