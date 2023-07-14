Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Mengobati Malaria, Tergantung Jenis dan Tingkat Keparahannya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |13:46 WIB
Cara Mengobati Malaria, Tergantung Jenis dan Tingkat Keparahannya
Kena malaria (Foto: Medical news today)
A
A
A

CARA mengobati malaria sebaiknya diketahui oleh banyak orang. Apalagi malaria merupakan salah satu penyakit yang mengancam nyawa. Karena itu penting bagi Anda untuk mengetahui cara mengobati malaria.

Malaria sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasomodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut.

 malaria

Lantas, bagaimana cara mengobati malaria?

Dikutip dari RS Soewandhi Surabaya, mengobati malaria dilakukan sesuai dengan jenis malaria, tingkat keparahan gejala, dan kondisi pasien.

Pengobatan untuk jenis malaria yang disebabkan oleh Plasmodium vivax yang tergolong ringan, penderita akan diberikan obat rawat jalan berupa ACT atau obat chloroquine.

Cara kerja ACT ini adalah dengan membunuh parasit yang ada di dalam darah, serta mencegah jumlah parasit bertambah banyak.

Tak hanya untuk mengobati malaria, klorokuin juga dianjurkan digunakan sebagai pencegahan malaria, terutama untuk orang-orang yang akan pergi ke negara atau daerah dengan kasus malaria yang tinggi.

Selain itu untuk mencegah kambuhnya malaria jenis Plasmodium vivax, ditambahkan juga obat primaquine yang biasanya diberikan melalui mulut atau oral. Umumnya, obat ini diberikan 1 kali sehari selama 14 hari, dan harus diminum setelah makan.

Namun, obat ini kerap memiliki efek samping berupa sakit perut dan mual. Oleh karena itu, dokter sangat menganjurkan Anda untuk meminum obat ini ketika perut sudah terisi.

 BACA JUGA:

Tak hanya untik mengobati dan mencegah, primakuin juga mampu mencegah kambuhnya kembali penyakit pada orang-orang yang sudah pernah terkena malaria sebelumnya.

Selain itu, Anda juga bisa mengobati malaria dengan obat kina. Obat satu ini juga terkenal ampuh untuk penanganan penyakit malaria.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/481/3137047//ai_bantu_deteksi_malaria_terobosan_teknologi_dari_brin_untuk_daerah_terpencil-bXZS_large.jpg
AI Bantu Deteksi Malaria, Terobosan Teknologi dari BRIN untuk Daerah Terpencil
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement