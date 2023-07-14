Cara Mengobati Malaria, Tergantung Jenis dan Tingkat Keparahannya

CARA mengobati malaria sebaiknya diketahui oleh banyak orang. Apalagi malaria merupakan salah satu penyakit yang mengancam nyawa. Karena itu penting bagi Anda untuk mengetahui cara mengobati malaria.

Malaria sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasomodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut.

Lantas, bagaimana cara mengobati malaria?

Dikutip dari RS Soewandhi Surabaya, mengobati malaria dilakukan sesuai dengan jenis malaria, tingkat keparahan gejala, dan kondisi pasien.

Pengobatan untuk jenis malaria yang disebabkan oleh Plasmodium vivax yang tergolong ringan, penderita akan diberikan obat rawat jalan berupa ACT atau obat chloroquine.

Cara kerja ACT ini adalah dengan membunuh parasit yang ada di dalam darah, serta mencegah jumlah parasit bertambah banyak.

Tak hanya untuk mengobati malaria, klorokuin juga dianjurkan digunakan sebagai pencegahan malaria, terutama untuk orang-orang yang akan pergi ke negara atau daerah dengan kasus malaria yang tinggi.

Selain itu untuk mencegah kambuhnya malaria jenis Plasmodium vivax, ditambahkan juga obat primaquine yang biasanya diberikan melalui mulut atau oral. Umumnya, obat ini diberikan 1 kali sehari selama 14 hari, dan harus diminum setelah makan.

Namun, obat ini kerap memiliki efek samping berupa sakit perut dan mual. Oleh karena itu, dokter sangat menganjurkan Anda untuk meminum obat ini ketika perut sudah terisi.

Tak hanya untik mengobati dan mencegah, primakuin juga mampu mencegah kambuhnya kembali penyakit pada orang-orang yang sudah pernah terkena malaria sebelumnya.

Selain itu, Anda juga bisa mengobati malaria dengan obat kina. Obat satu ini juga terkenal ampuh untuk penanganan penyakit malaria.

