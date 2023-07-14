Apakah Orang Kurus Bisa Terkena Kolesterol Tinggi?

APAKAH orang kurus bisa terkena kolesterol tinggi masih kerap dipertanyakan banyak orang. Kolesterol merupakan salah satu penyakit silent killer yang wajib diwaspadai.

Dalam dunia medis ada dua jenis kolesterol yang dikenal, yaitu kolesterol baik (HDL) dan kolesterol jahat (LDL). Kolesterol tinggi terjadi ketika kadar kolesterol total atau kadar kolesterol LDL melebihi batas normal.

Banyak yang beranggapan kolesterol tinggi hanya terjadi pada orang yang gemuk saja. Lantas, apakah orang kurus bisa terkena kolesterol tinggi?

Dilansir dari The Heart & Vascular Center, Kamis (13/7/2023), kolesterol tinggi tidak hanya terjadi pada orang yang kelebihan berat badan atau obesitas, tetapi juga bisa mempengaruhi orang yang memiliki berat badan normal atau kurus.

Hal ini terjadi karena tingkat kolesterol pada seseorang bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Beberapa faktor tersebut meliputi:

1. Genetika





Faktor genetika dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memetabolisme kolesterol dengan efisien. Beberapa orang mungkin memiliki kecenderungan genetik untuk memiliki kolesterol tinggi, meskipun mereka memiliki berat badan yang sehat atau kurus.