Dianggap Sakral, Ini 5 Destinasi Wisata yang Sering Jadi Tempat Ritual Malam 1 Suro!

Tradisi malam 1 Suro di Keraton Surakarta, Jawa Tengah. (Foto: MPI/Ahmad Antoni)

INDONESIA memiliki banyak destinasi wisata menarik, sebagian di antaranya sering dikaitkan dengan hal-hal mistis dan jadi tempat ritual sakral seperti tradisi peringatan malam 1 Suro oleh masyarakat Jawa.

1 Suro merupakan Tahun Baru Jawa yang bertepatan dengan 1 Muharam dalam kalender Hijriah. Malam 1 Suro sangat sakral di kalangan masyarakat Jawa, tak heran jika pada malam itu ada sederet ritual adat yang seakan wajib mereka lakukan.

Ritual-ritual bernuansa mistis tersebut sering digelar di tempat-tempat yang dianggap keramat atau sakral. Beberapa destinasi wisata terkenal di Pulau Jawa juga sering dijadikan sebagai pusat upacara malam 1 Suro. Tempat-tempat itu biasanya bersejarah dan penuh cerita legenda.

Berikut 5 destinasi wisata yang kerap dijadikan tempat ritual malam 1 Suro.

1. Keraton Yogyakarta Hadiningrat

Berlokasi jalan Rotowijayan Blok No. 1, Panembahan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keraton Yogyakarta Hadiningrat menjadi destinasi wisata yang dijadikan tempat ritual pada malam 1 Suro. Biasanya mereka akan melakukan Jamasan atau pembersihan diri.

Keraton Yogyakarta. (Okezone.com)

Selain itu di wilayah Keraton ini juga dilakukan ritual Topo Bisu Mubeng Beteng. Yakni suatu kepercayaan, mereka akan berjalan mengitari benteng Keraton tanpa menimbulkan suara sedikitpun.

Tradisi ini dilakukan sebagai suatu evaluasi diri yang diperbuat selama satu tahun. Biasanya Topo Bisu Mubeng Beteng ini dilakukan tengah malam atau bertepatan pada pukul 24.00 WIB.

2. Pantai Parangtritis

Pantai yang dikenal dengan legenda Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul ini juga dijadikan tempat ritual untuk menyambut malam 1 Suro.

Pantai Parangtritis



Banyak dari masyarakat yang melakukan ritual Jamasan atau lebih dikenal dengan cuci keris atau benda pusaka lainnya diikuti dengan tradisi melarung persembahan.