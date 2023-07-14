Advertisement
TRAVEL

5 Hidden Gems di Dubai yang Wajib Dikunjungi Wisatawan, Yuk Intip Pesonanya!

Antara , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |00:03 WIB
5 Hidden Gems di Dubai yang Wajib Dikunjungi Wisatawan, Yuk Intip Pesonanya!
Jalur sepeda Nad Al Sheba di Dubai, Uni Emirat Arab. (Foto: Depertemen Ekonomi dan Pariwisata Dubai)
DUBAI di Uni Emirat Arab memiliki tempat anti-mainstream yang menarik untuk dikunjungi, mulai dari restoran, penginapan sampai pasar tradisional.

Departemen Ekonomi dan Pariwisata Dubai merekomendasikan lima hidden gems atau tempat wisata bak permata tersembunyi, yang tidak diketahui banyak orang, yang wajib dikunjungi saat berlibur ke Dubai, sebagaimana dilansir dari ANTARA.

1. Konservasi satwa liar Ras Al Khor

Tidak jauh dari keramaian kota, kawasan konservasi satwa liar Ras Al Khor menjadi rumah bagi puluhan ribu burung dan satwa liar di Uni Emirat Arab.

Burung bangau, cangak, kormoran dan flamingo bisa ditemui di sana. Jika datang pukul 10.00 atau 16.00, pengunjung akan bisa melihat sekumpulan flamingo dengan latar belakang siluet kota Dubai.

Selain burung, Ral Al Khor juga menjadi tempat perlindungan mamalia, ikan dan krustasea.

Kawasan konservasi itu dibatasi pagar untuk melindungi satwa, namun, disediakan tiga dek yang bisa dimanfaatkan secara gratis untuk menyaksikan burung bermigrasi.

Ilustrasi

Kawasan Konservasi Satwa Liar Ras Al Khor Dubai (Antara)

2. Jalur bersepeda

Jalur sepeda Nad Al Sheba, yang dulu adalah jalur unta, menyuguhkan pemandangan gedung Burj Khalifa dari tengah padang pasir.

Jika lebih suka pemandangan alam, wisatawan bisa memilih jalur Taman Mushrif yang memiliki panjang 50 kilometer. Sementara di jalur Hatta, pesepeda bisa merasakan jalur menanjak dan berbatu.

Di jalur Al Qudra, terdapat pemandangan Pantai Jumeirah.

