7 Rekomendasi Villa Aesthetic dan Instagramable di Bandung, Bikin Liburan Makin Berkesan

ADA 7 rekomendasi villa aesthetic dan instagramable di Bandung untuk berlibur nanti. Villa menjadi pilihan yang tepat jika Anda bosan menginap di hotel.

Terlebih, vila memiliki fasilitas yang lebih lengkap seperti dapur pribadi, kolam renang pribadi, hingga alat-alat barbeque. Di Bandung sendiri terdapat berbagai macam pilihan vila yang bisa Anda pilih. Beberapa di antaranya memiliki interior yang aesthetic dan instagramable.

Buat yang penasaran, berikut 7 rekomendasi vila aesthetic dan instagrammable di Bandung dirangkum dari beberapa sumber.

Gluck Home

Bagi Anda yang ingin berlibur sembari membuat konten, Gluck Home bisa menjadi pilihan yang tepat untuk disinggahi. Pasalnya, vila yang satu ini memiliki desain interior dan eksterior yang menarik khas Meksiko.

Gluck Home Bandung

Kesan aesthetic dan instagramable semakin menonjol dengan dominasi warna-warna pastel yang dipadukan dengan tanaman-tanaman di sekitar vila.

Berlokasi di Dago Bengkok, Jalan Sukaresmi Nomor 15 A, Ciumbuleuit, Cidadap, Kota Bandung, vila ini cocok dijadikan sebagai latar belakang konten media sosial Anda.

Roemah Asri Villa

Selajutnya ada vila yang berlokasi di Bukit Pakar Golf III, Nomor 62 & 66, Mekarsaluyu, Cimenyan, Bandung, Jawa Barat. Bernama Roemah Asri Villa, penginapan yang satu ini sering ramai pengunjung.

Roemah Asri Villa (hotelmix.id)

Bagaimana tidak, vila ini memiliki pemandangan yang indah yakni perpaduan hijaunya pepohonan yang masih asri, pegunungan, sawah, dan kolam renang pribadi di halaman yang cukup luas.

Tak hanya itu saja, Roemah Asri Villa juga menyediakan fasilitas yang lengkap dan tentunya bisa membuat Anda betah.