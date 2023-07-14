Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Daftar Hotel dan Resort Milik Artis Indonesia, Adakah Idolamu?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |08:00 WIB
Daftar Hotel dan Resort Milik Artis Indonesia, Adakah Idolamu?
Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara. (Instagram @nadinelist)
AKTRIS dan aktor Tanah Air ternyata ada juga yang membangun bisnis ke sektor pariwisata. Mereka bukan hanya bergelut di dunia hiburan, tapi juga berinvestasi di bidang perhotelan.

Nadine Chandrawinata salah satu aktris yang punya hobi traveling. Ternyata dia juga punya usaha yakni resort mewah di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ada juga penyanyi Thomas Djorghi yang memiliki hotel di Bali.

Berikut hotel dan resort punya artis Indonesia.

Nadine Chandrawinata - Raja Ampat Dive Resort

Nadine Chandrawinata suka traveling ke berbagai destinasi wisata baik di Nusantara maupun mancanegara. Kegemarannya itu membuat Puteri Indonesia 2005 ini terjun ke bisnis hospitality.

Nadine Chandrawinata

Istri Dimas Anggara ini memiliki resort mewah Raja Ampat Dive Resort di Raja Ampat, Papua Barat Barat. Tempat ini tidak hanya menawarkan tempat yang nyaman untuk menginap, namun juga pemandangan yang indah.

Marshanda - Hotel Sofyan 

Hotel Sofyan di Menteng, Jakarta Pusat ternyata punya keluarga aktris Marshanda. Hotel syariah pertama di Indonesia itu didirikan oleh Sofyan Ponda, kakeknya Marshanda.

Fasilitas hotel bintang tiga ini cukup lengkap, ada bar herbal dan restoran halal juga dengan menu-menu khas Asia, Afrika, dan Eropa.

Marshanda

Inul Daratista - Saygon Cottage

Inul Darasista tak hanya punya jaringan usaha karoeke, tapi juga memiliki bisnis perhotelan. Saygon Cottage di Saygon Park, Pasuruan, Jawa Timur diketahui milik pedangdut yang terkenal dengan goyang ngebor ini.

Saygon Cottage adalah cottage mewah dengan nuansa tradisional Jawa.

Halaman:
1 2
      
