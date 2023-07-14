Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Daftar Pantai Berpasir Warna-warni Terpopuler di Dunia, Ada dari Indonesia Lho

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |06:02 WIB
Daftar Pantai Berpasir Warna-warni Terpopuler di Dunia, Ada dari Indonesia Lho
Pantai Pink di Lombok Timur, NTB. (Instagram @x5_7u)
PANTAI merupakan destinasi wisata favorit banyak orang. Penggemar wisata pantai mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Ada banyak hal pantai disukai oleh pengunjung, salah satunya karena pasir dan tentu saja pemandangan.

Pasir pantai di dunia ini ternyata sangat beragam. Bukan hanya putih dan hitam, ada juga pantai dengan pasir berwarna pink atau merah murah, hijau, ungu, oranye, abu-abu, merah, dan lainnya. Pasir berwarna itu terbentuk lewat proses alam sejak ratusan bahkan ribuan tahun.

Berikut 6 pantai dengan warna pasir berbeda-beda paling populer di dunia :

1. Pantai Pasir Putih

Pantai Hyams di New South Wales, Australia tercatat dalam buku rekor dunia atau Guinness Book of Records sebagai pantai dengan pasir terputih di muka bumi. Pasir putih atau white sand dicirikan oleh kristal kuarsa tanah murni, dan tidak adanya polutan yang menyebabkan pucat.

Ilustrasi

Pantai Hyams di Australia (Stuff.co.nz)

2. Pantai Pasir Merah

Pantai Cavendish di Taman Nasional Pulau Prince Edward, Kanada adalah salah satu pantai berpasir merah paling populer di dunia.

Pasir merah atau red sand adalah pasir yang mengandung logam kaya besi yang teroksidasi setelah terkena udara, memperoleh warna merah yang berbeda tergantung pada persentase besi yang dikandungnya.

Ilustrasi

Pantai Cavendish di Kanada (cavendishbeachpei.com)

3. Pantai Pasir Oranye 

Pasir oranye atau jingga mengandung persentase besi yang rendah berubah menjadi oranye saat teroksidasi. Salah satu pantai oranye terpopuler di dunia adalah Pantai Porto-Covo di Portugal.

Pasir bisa berwarna jingga juga karena mengandung campuran batugamping jingga, cangkang kerang yang hancur, dan endapan vulkanik, seperti di Pantai Porto Fero di Italia.

