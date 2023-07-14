5 Tempat Wisata Indonesia Bernama Unik, Pantai Kutang hingga Candi Asu

INDONESIA memiliki banyak tempat wisata yang belum terekspose maksimal. Banyaknya kepulauan dan laut yang luas, membuat wisata yang ada di negeri berjuluk zamrud khatulistiwa ini tidak kalah dengan wisata yang ada di luar negeri.

Sayangnya, peran pemerintah setempat untuk mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata yang ada di negara ini masih terbilang minim.

Alhasil, hanya sedikit pariwisata di Indonesia yang mendunia seperti misalnya objek wisata di Bali, Yogyakarta, Bandung maupun kota lainnya.

Padahal, ada berbagai macam tempat wisata di Indonesia yang unik. Untuk mendapatkan wisata unik tidak perlu ke luar negeri, Indonesia sudah banyak memiliki aneka tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi bersama dengan keluarga maupun dengan pasangan.

Indonesia juga memiliki berbagai destinasi wisata bernama unik. Nah, berikut Okezone rangkumkan 5 di antaranya;

1. Pantai Kutang, Lamongan

Pantai Kutang adalah salah satu pantai yang ada di daerah Pantura Kab.Lamongan. Tepatnya di pesisir Kec.Brondong, Kab. Lamongan. Pantai yang mempunyai nama unik ini saat ini sedang ramai-ramainya dikunjungi wisatawan.

Asal-usul pantai ini dinamakan kutang karena warga setempat dulunya sering menemukan kutang di sekitar pantai ini, sehingga saat ini dinamakan pantai kutang. namun saat ini sudah tidak ditemukan kutang lagi.

Pantai Kutang (Foto: Zanuar 123)

Pantai ini memiliki jembatan yang sangat panjang sekitar 200 meter. Dan jembatan ini dijadikan selfie para wisatawan dengan latar pantai kutang. Di sekitar lokasi juga terdapat warung apung, warung-warung yang menjajakan dagangan serta terdapat banyak perahu.

Pantai ini sangat indah jika dinikmati saat sunrise (matahari terbit) dan sunset (matahari terbenam). Nah, kutang siapa nih yang ketinggalan di sini?

2. Pantai Sandal Jodoh, Bengkulu

Mirip seperti gembok cinta di Pont des Arts, Paris, sandal jodoh yang dipasang di Pondok Sandal Jodoh juga dijadikan sebagai simbol cinta bagi para empunya sandal. Maka tak heran jika objek wisata ini kian populer karena banyak pengunjung yang datang dan sharing di media sosial.

Pantai Sandal Jodoh (Foto: Bagus Setiyanto)

Anehnya, ada satu mitos yang melatar belakangi munculnya sandal jodoh. Katanya, dulu ada seorang suami yang sedang berlibur ke Pantai Jakat dan mencari sebelah sandal istrinya yang hilang hingga sampai ke Pantai Tapak Paderi, yang letaknya berada di sebelah Pantai Jakat.

Ratusan sandal yang digantung di sebuah dinding bambu sebagai lambang jodoh di Bengkulu itu telah sukses mengubah nama Pantai Tapak Paderi menjadi Pantai Sandal Jodoh yang begitu unik dan pastinya, bikin baper.