Intip Keindahan Pantai Pasir Putih Oyama, Kepingan Surga di Banggai Sulawesi Tengah

Pantai Oyama di Banggai Laut, Sulawesi Tengah (Foto: Instagram/@wonderfulsultim)

HAMPARAN pasir putih berpadu dengan laut biru seperti kaca jadi pemandangan yang sangat memanjakan mata pengunjung Pantai Oyama.

Objek wisata bahari ini terletak di Desa Lokotoy, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pantai ini ibarat kepingan surga. Panoramanya sangat indah, selain pasir putih dan laut biru berombak landai, pepohonan hijau di pinggir pantai membuat lokasi ini sangat eksotik.

Hutan mangrove mengelilingi permukaan Pantai Oyama, sehingga suasananya terasa sejuk dan nyaman.

Pantai Oyama bisa diakses sekira 1,5 jam dari Pelabuhan Banggai Laut. Sepanjang perjalanan, mata pengunjung akan dimanjakan dengan 'lukisan alam' nan indah.

“Pantainya indah banget, melihat laut dengan gradasi warnanya yang indah banget,” ungkap presenter Aishah Gray saat berkunjung ke Pantai Oyama mengutip channel YouTube News MNCTV.