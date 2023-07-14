Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Intip Keindahan Pantai Pasir Putih Oyama, Kepingan Surga di Banggai Sulawesi Tengah

Najwa Avifah Octavia , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |16:01 WIB
Intip Keindahan Pantai Pasir Putih Oyama, Kepingan Surga di Banggai Sulawesi Tengah
Pantai Oyama di Banggai Laut, Sulawesi Tengah (Foto: Instagram/@wonderfulsultim)
A
A
A

HAMPARAN pasir putih berpadu dengan laut biru seperti kaca jadi pemandangan yang sangat memanjakan mata pengunjung Pantai Oyama.

Objek wisata bahari ini terletak di Desa Lokotoy, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pantai ini ibarat kepingan surga. Panoramanya sangat indah, selain pasir putih dan laut biru berombak landai, pepohonan hijau di pinggir pantai membuat lokasi ini sangat eksotik.

Pantai Oyama

Hutan mangrove mengelilingi permukaan Pantai Oyama, sehingga suasananya terasa sejuk dan nyaman.

Pantai Oyama bisa diakses sekira 1,5 jam dari Pelabuhan Banggai Laut. Sepanjang perjalanan, mata pengunjung akan dimanjakan dengan 'lukisan alam' nan indah.

“Pantainya indah banget, melihat laut dengan gradasi warnanya yang indah banget,” ungkap presenter Aishah Gray saat berkunjung ke Pantai Oyama mengutip channel YouTube News MNCTV.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/408/3018671/spot_diving_di_pulau_sangalaki-rNz5_large.JPG
5 Spot Diving Terbaik di Pulau Sangalaki, Panorama Bawah Lautnya Memukau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/408/3017088/pantai_patawana-oyf7_large.JPG
Pantai Patawana, Surga Tersembunyi di Bumi Cenderawasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/408/3014146/pantai-ranca-buaya-garut-lokasi-fasilitas-wisata-dan-harga-tiket-masuk-D31HDycp2J.JPG
Pantai Ranca Buaya Garut: Lokasi, Fasilitas Wisata dan Harga Tiket Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/408/3010807/5-pantai-tersembunyi-di-kebumen-nomor-2-view-nya-keren-rasa-selandia-baru-IaEARAqwxS.JPG
5 Pantai Tersembunyi di Kebumen, Nomor 2 View-nya Keren Rasa Selandia Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/408/2994131/4-pantai-cantik-di-tanjung-lesung-cocok-buat-liburan-lebaran-bersama-keluarga-506SBk96He.JPG
4 Pantai Cantik di Tanjung Lesung, Cocok buat Liburan Lebaran Bersama Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/408/2990946/cara-menuju-pantai-sebalang-kepingan-surga-di-lampung-selatan-prfvhLoWZj.JPG
Cara Menuju Pantai Sebalang, Kepingan Surga di Lampung Selatan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement