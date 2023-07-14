10 Kebun Binatang Populer di Asia Tenggara, Paling Banyak dari Indonesia!

Rusa, salah satu koleksi satwa di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan (Foto: Instagram/@ragunanzoo)

TERDAPAT 10 kebun binatang populer di Asia Tenggara sebagai tempat rekreasi. Berbagai spesies hewan langka hidup di kebun binatang yang menyerupai habitat aslinya ini.

Kebun binatang ini didirikan sebagai upaya untuk melestarikan hewan langka yang hampir punah.

Jika penasaran terhadap koleksi hewan-hewan langka pengunjung dapat berwisata langsung ke kebun binatang.

Berikut Okezone rangkumkan 10 kebun binatang populer di Asia Tenggara;

1. Taman Margasatwa Ragunan, Indonesia

Berwisata ke Indonesia belum lengkap jika tidak berkunjung ke Taman Margasatwa Ragunan yang berlokasi di Jakarta Pusat.

Sekitar 295 spesies hewan hidup di kebun binatang ini. Taman Margasatwa Ragunan yang menjadi kebanggaan warga Ibu Kota Jakarta ini selalu ramai pengunjung di hari libur.

Taman Margasatwa Ragunan (Foto: Instagram/@ragunanzoo)

2. Singapore Zoo, Singapura

Kebun binatang populer pertama dipegang oleh Singapore Zoo. Pasalnya kebun binatang ini telah menerima penghargaan Traveller's Choice 2017 sebagai kebun binatang terbaik di dunia. Singapore Zoo kini telah menjadi rumah bangi ratusan spesies hewan lainnya.

3. Khao Kheow Open Zoo, Thailand

Negeri gajah putih Thailand memiliki kebun binatang Khao Kheow Open Zoo yang cukup populer. Kebun binatang ini telah menjadi rumah bagi lebih dari 200 spesies hewan dari Asia dan Afrika. Pengunjung dapat dengan bebas berjalan-jalan melihat hewan yang telah disediakan.

4. Million Years Stone Park & Pattaya Crocodile Farm, Thailand

Kebun binatang Million Years Stone Park & Pattaya Crocodile Farm menawarkan pengalaman menyenangkan bagi pecinta alam.

Million Years Stone Park & Pattaya Crocodile Farm (Foto: Instagram/@xeniaulumm)

Berbagai hewan langka ada di kebun binatang ini. Million Years Stone Park & Pattaya Crocodile Farm telah mendedikasikan untuk melestarikan lingkungan.

5. Batu Secret Zoo, Indonesia

Indonesia juga memiliki kebun binatang populer yakni Batu Secret Zoo yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Beberapa koleksi hewan di kebun binatang ini berasal dari Asia dan Afrika. Batu Secret Zoo juga memiliki fasilitas menarik seperti Kidz Zone dan River Adventure.