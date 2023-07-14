15 Tempat Wisata Balikpapan 2023, Cocok untuk Refreshing di Akhir Pekan

BALIKPAPAN, Kalimantan Timur, memiliki sejumlah destinasi wisata menarik yang bisa dikunjungi. Mulai dari wisata alam seperti pantai, sungai hingga tempat konservasi.

Nah dilansir dari berbagai sumber, berikut rekomendasi 15 tempat wisata di Balikpapan yang bisa jadi referensi liburan Anda saat berkunjung ke Kalimantan.

1. Pantai Kemala

Berada di jantung kota, keberadaan Pantai Kemala menawarkan suasana yang nyaman untuk melarikan diri selepas beraktivitas.

Pantai ini memiliki pasir putih yang terasa lembut di kaki, warna air yang jernih dan pepohonan kelapa melambai yang bisa membuat perasaan menjadi nyaman.

Nah apabila Anda ingin merasakan sedikit nuansa Bali, Anda bisa mengunjungi pantai ini. Letaknya yang berada di dekat jalan raya membuatnya mudah sekali dijangkau.

2. Pantai Melawai

Jika Anda ingin menyaksikan sunset dari titik yang tepat di Balikpapan, pergilah ke Pantai Melawai. Pantai ini terletak di antara Pelabuhan Semayang dan pantai Banua Patra dan menjadi tujuan wisata favorit di kota Balikpapan.

Pantai Melawai (Foto: Ummu Tewa Channel)

Anda bisa menikmati suasana yang hening dan nyaman pada sore hari sambil menikmati makanan ringan yang mudah di dapatkan di sekitar pantai ini.

3. Pantai Lamaru

Pantai Lamaru menjadi salah satu wisata favorit di Balikpapan. Lokasinya yang bisa ditempuh dalam waktu 30 dari pusat kota menjadikannya tak sulit dikunjungi.

Garis Pantai Lamaru yang cukup panjang sekira dua kilometer dan pasirnya yang berwarna putih kecoklatan membuat pantai ini cocok untuk liburan keluarga.

Tidak hanya bisa menikmati suasana pantai, Anda juga bisa mencoba beberapa wahana permainan seperti banana boat, menunggang kuda, hingga flying fox.

4. Penangkaran buaya teritip

Penangkaran buaya yang terletak di Jalan Mulawarman ini cukup terkenal di Kalimantan Timur. Penangkaran ini adalah rumah bagi lebih dari 1.450 buaya yang terdiri dari tiga jenis, yakni buaya muara, buaya air tawar, dan buaya supit.

Bukit Bangkirai (Foto: Instagram/@jalan2menofficial)

Kedua jenis buaya terakhir merupakan buaya langka dan terancam punah. Jika ingin mencoba pengalaman yang menarik, Anda bisa menikmati sate buaya di kawasan ini.

5. Bukit Bangkirai

Bukit Bangkirai merupakan wisata alam hutan hujan tropis yang terletak di Kecamatan Samboja, sekira 58 kilometer dari kota Balikpapan.

Di Bukit Bangkirai, Anda bisa menikmati pemandangan dan udara yang sejuk serta mendengarkan suara satwa hutan di kawasan seluas 1.500 hektare ini.

Bukit Bangkirai menyimpan beberapa jenis anggrek, termasuk anggrek hitam yang menjadi ciri khas Kalimantan Timur.