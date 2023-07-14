Pantai Kukup Gunungkidul: Lokasi, Fasilitas dan Harga Tiket Masuk

PANTAI Kukup ialah salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi saat Anda pelesiran ke Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogykarta (DIY).

Pantai berpasir dengan panorama perbukitan karang ini menyajikan pemandangan eksotis.

Pantai Kukup dijuluki sebagai Tanah Lotnya Yogyakarta karena view-nya dianggap mirip dengan Tanah Lot di Bali lho.

Lokasi Pantai Kukup

Pantai ini berlokasi di Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul atau berjarak sekitar 62 kilometer dari pusat Kota Yogyakarta.

Jika Anda ingin berkunjung ke Pantai Kukup, bisa menggunakan kendaraan pribadi atau bus sewaan dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 sampai 2 jam dari pusat kota.

Untuk bisa sampai ke Pantai Kukup, ada beberapa alternatif jalur yang dapat Anda pilih. Yang pertama, Anda bisa mengarahkan kendaraan ke Kota Wonosari.

Kemudian menemukan dua arah yang mengarah ke Pantai Baron dan Pantai Ngobaran, Anda memilih jalan menuju Pantai Baron.

Fasilitas

Pantai Kukup dilengkapi berbagai fasilitas di antaranya; area parkir kendaraan yang cukup luas, toilet, mushola, warung makanan dan minuman, toko-toko yang menjajakan hasil laut, spot selfie dan tentunya penginapan.